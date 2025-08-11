快訊

燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」

日職／孫易磊初先發3.1局失2分 敗投資格等待火腿打線救援

直播／「20+N%」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

聽新聞
0:00 / 0:00

0056、00878、00919奪得跌幅最多的寶座是它！「好強烈的愛」持有中信金126萬張

聯合新聞網／ 都明白的存股筆記
00919在短時間暴買中信金，從持有89萬張一路加碼至126萬張，成為中信金第一大股東，被形容是「超強烈的愛」。中央社
00919在短時間暴買中信金，從持有89萬張一路加碼至126萬張，成為中信金第一大股東，被形容是「超強烈的愛」。中央社

今天高股息ETF也是一樣不太好

然後季配組月配0056、00878、00919還是一樣，由00919奪得跌幅最多的寶座。

00919怎麼了？我也不知道，我只知道依據籌碼K的資料，00919創ETF很可能有史以來的創舉，2025年4月持有中信金89萬張成了中信金的第一大股東，之後更一路急速加碼到持有中信金126萬張，好強烈的愛。

開放大家如果知道有哪一支ETF暴買哪一家公司變成該公司第一大股東的，留言在下面讓大家一起開眼界XD，畢竟ETF的優勢之一是以分散投資降低風險，短時間集中大買同一檔股票變成第一大股東確實罕見。

◎本文內容已獲 都明白的存股筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金

延伸閱讀

只會抄…小時候不讀書長大當記者？土地婆麗娜：除非你做過不然別輕易批評

00919股價一直跌連續三季未填息！棒棒：「三方法」判斷進場時機

「只會傳話」稱不上是好主管！菲女狼：當傳聲筒誰都會

00882又轉強？小童點名中港股市成長潛力…布局機會來了！

相關新聞

0056配多少0050不足就賣股補足…結果報酬誰贏？邏輯投資：張數與安心感非最重要

高股息ETF 其實去年底就花時間算過0050、0056，在假定0050提領金額（獲利）必須等於0056配發現金股利的狀況下，最終二者的投資報酬差異。 當然你可以說過去不等於未來，但如果回測過去數據

0056、00878、00919奪得跌幅最多的寶座是它！「好強烈的愛」持有中信金126萬張

今天高股息ETF也是一樣不太好 然後季配組月配0056、00878、00919還是一樣，由00919奪得跌幅最多的寶座。 00919怎麼了？我也不知道，我只知道依據籌碼K的資料，00919創ETF

群益ESG投等債0-5 (00985B) 8月25日展開募集

群益投信發行的市場首檔可持有債券至到期、鎖定票面利率大於4.5%的短天期投資等級債ETF，群益ESG投等債0-5 (00...

00882又轉強？小童點名中港股市成長潛力…布局機會來了！

比起現在去追台股美股，我會更喜歡這個投資市場... 嗨大家好，我是小童。美股幾乎天天創高，台股也從我們分享四月抄底後反彈將近四成，而越南股市在近期更是如期的強烈大漲。那到底後續還有什麼投資市場或

00985B 8月25日展開募集 三高經典配方打造收益新解方

2025年來聯準會降息節奏反覆，令債券投資人感到煎熬，近日市場對於9月降息預期升溫，一度提振市場信心，然在降息時程還具不...

分割後親民入手價獲青睞 定期定額王0050大增11.48萬戶

臺灣證券交易所11日公布7月證券商承作定期定額數據，以ETF來看，前五強排名不變，其中，定期定額王元大台灣50（0050...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。