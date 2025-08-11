聽新聞
0056、00878、00919奪得跌幅最多的寶座是它！「好強烈的愛」持有中信金126萬張
今天高股息ETF也是一樣不太好
然後季配組月配0056、00878、00919還是一樣，由00919奪得跌幅最多的寶座。
00919怎麼了？我也不知道，我只知道依據籌碼K的資料，00919創ETF很可能有史以來的創舉，2025年4月持有中信金89萬張成了中信金的第一大股東，之後更一路急速加碼到持有中信金126萬張，好強烈的愛。
開放大家如果知道有哪一支ETF暴買哪一家公司變成該公司第一大股東的，留言在下面讓大家一起開眼界XD，畢竟ETF的優勢之一是以分散投資降低風險，短時間集中大買同一檔股票變成第一大股東確實罕見。
◎本文內容已獲 都明白的存股筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
