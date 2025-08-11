高息、績效我都要！統一台灣高息優選基金連17次配息8% 淨值創高

快訊

文／ 郭耿瑞

台股投資人還沒等到聯準會降息，先迎來0056、00878等高股息ETF進入「降息」循環，ETF配息率回歸追蹤指數的正常殖利率。前後大幅落差的配息率，讓領息族紛紛轉投主動式高息基金。這類型基金結合「開心收息」和「賺取價差」，在台股基金市場再次掀起一場「尋找高息」風潮，誰能同時讓投資人領得多、漲得快，就能入主領息族心中最愛。統一台灣高息優選基金靠著最強績效和年化8%的超香配息，一躍成為領息族天菜。

從晨星數據來看，到8/7為止12檔台股高息基金中，有多檔基金成績亮眼。統一台灣高息優選基金近半年報酬率甚至高達10.32%，是唯一一檔績效衝破雙位數，基金淨值也首度站上 13 元，創下歷史新高。不僅績效第一，統一台灣高息優選基金每月配息還沒有掉過水準，年化配息率穩定在 8% 左右。這檔基金自去年 3 月啟動配息以來已連續發了 17 次，讓每月收息成為真實可期待的現金流。追求被動收入的投資人頻頻點讚，直言是「隱藏版領息神器」！

配息和績效雙高背後的祕訣，是持股鎖定高殖利率半導體和 AI 熱門股。投信官網七月底資料上，統一台灣高息優選基金前十大持股包括台積電、聯發科，還有散熱與組裝等供應鏈標的，「高息＋成長」同時上陣，一舉創造現金流與資本利得，搭上台股成長順風車。

主動式台股高息基金近半年績效前五名

資料來源：晨星，統計至8/7含息報酬率。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

