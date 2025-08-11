00882又轉強？小童點名中港股市成長潛力…布局機會來了！

比起現在去追台股美股，我會更喜歡這個投資市場...

嗨大家好，我是小童。美股幾乎天天創高，台股也從我們分享四月抄底後反彈將近四成，而越南股市在近期更是如期的強烈大漲。那到底後續還有什麼投資市場或是ETF，是值得我們去偏多留意的呢？

個人觀念分享

那首先應該很多人會問：欸小童，你不是常常說要順勢操作、順勢而為嗎？為什麼我們不繼續跟著台股、美股往上衝無腦做多呢？

我想說的是，當然可以，不過你就是要知道自己要的是什麼。

如果你是要做長期，並且有源源不絕的資金可以持續投入，那這樣的做法是絕對沒問題。甚至如果你是要做極短線，善用我前幾週分享的追買技巧，同時懂得在轉弱時出場，那這也是非常好；但如果你投資的資金有限，而且也沒有一個明確的投資規劃，那我反而就會更建議你，要嘛第一個壓低資金比例慢慢買，不然就是第二個一定要規劃防守點。

如果你不壓低比例，也不想設防守點，而假設行情也非常順利地如你期望的往上衝，那最理想的就是讓你暴賺一波嘛。但假如是不如預期呢？那你是不是就變成當時關稅大跌跑去All in的那些人。

下一個機會在哪？

因此我想說的是，投資市場有所謂的節奏，操作也務必要做到平衡。

比起你現在才去無腦、沒有策略性地追大漲後的投資市場，其實我會更建議你去尋找其他新的投資機會，這就好比目前的中港股市！

那為什麼中港股市會是我現階段觀察的重心呢？原因是，如果我們放眼恆生指數的話，它其實只是剛突破區間。

而之前我也跟大家分享過，如果價格去做區間突破的話，往往會有一個慣性的延伸。而很巧妙的是，很多時候延伸的位置正剛好就是1：1的地方。那恆生指數的這個延伸，就非常剛好地落在上方高點附近的位置。

所以我自己個人的看法，跟去年還是一樣，我認為長期而言，中港股市有蠻大的潛力可以去挑戰歷史高點。那這中間不單單只是價量面的增溫而已，更包括政策面的驅動。從我們去年二月開始介紹中港股市以來，這一年半裡，他們的政策面真的是改善非常多...

不只是人行的降準降息、禁空令的推動跟擴大銀行的資金流通，它還更開始慢慢扶持內需產業的紓困，那這都是促使它們底部復甦的原因。

而今年以來，他們南下資金透過港股通流入的金額，也創下歷史新高，累積超過8,000億港幣，那就說明中國本地的資金也開始已經在買入相關的投資市場。那這都是非常明確的底部復甦轉強信號，也是為什麼我持續關注中港股市的原因！

相關ETF規劃

那相關的ETF我們可以怎麼規劃？首先00882的部分，我們先前就已經操作過了兩三次，而且都是抓到非常漂亮的高低轉折，那目前是持續轉勢成形、向上創高。

所以如果你是計劃做長期，同時希望可以領息的話，那目前位置還算不錯。只不過，如果我們以還原K來看的話，目前的價位其實是逼近前高區間，因此短線上也是有面臨賣壓的可能。

所以操作上，我自己是長期看多，但短線建議可以等新的轉勢成形或是回踩舊的轉勢，那再來進場。

而這部分00752跟00700也是一樣，因為現階段已經離轉勢處有一些距離，同時上方也接近大量套牢區，所以我會建議短線一開始沒買到的話，就等下一次的機會就好，除非你是真的計劃放3~5年，那沒問題。

重點是你要知道自己進場的目的是什麼，才不會導致你患得患失抱不住！

那甚至之前吵得沸沸揚揚的00887也是如此，因為價格在底部出現了價格轉勢跟大量轉折，所以價格自然就比較容易地往上進攻。

但因為短線是快要抵達上方的密集成交區，因此就會暫時偏向保守，看後續有沒有機會出現新的轉勢，那才會是比較漂亮的進場時機！

甚至除了中港股市之外，非常多人在詢問的00712，也是底部出現了一模一樣的轉勢形態。

所以如果你是有領息需求，同時可以承受比較大的風險的話，那00712在現階段也是可以考慮的標的之一。

總之，中港股市我自己是長期蠻看好的，但如果你是第一時間沒有買到的話，那我就會建議你慢慢買，或是耐心等待下一次的進場機會就好。同時在進場之前，你們也必須要知道，中港股市它是一個風險較高的投資市場，在布局之前請一定要先評估好自身的風險承受跟資金分配，那再來選擇！

◎本文內容已獲 小童 x Happy Trading Life 授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。