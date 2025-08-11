分割後親民入手價獲青睞 定期定額王0050大增11.48萬戶

0050台積電佔60%， 這麼集中，所以買0050是偏主動投資嗎？ 答：不是這樣看，主動或被動( 或指數化投資)不是看標的集中與否，而是是否有根據你對市場的主觀投資想法，作出偏離市場平均報酬的選擇。 0050就是獲得大型股的流通市值加權平均報酬，而大型股佔上市超過60%。 所以一個想要配置特定部位投資台股的投資人，因為沒有更適合更廣泛的標的（更廣泛的標的包括：台指期、0057、006203、006204、020039都各自有缺點，至於正二以前說過 本身就是主動投資）選擇0050，這當然是被動投資，也符合指數化投資的原則。

2025-08-11 11:24