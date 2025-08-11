0050台積電佔6成...太集中算偏主動投資？專家：按市值持有就是被動

0050台積電佔60%，這麼集中，所以買0050是偏主動投資嗎？

答：不是這樣看，主動或被動( 或指數化投資)不是看標的集中與否，而是是否有根據你對市場的主觀投資想法，作出偏離市場平均報酬的選擇。

0050就是獲得大型股的流通市值加權平均報酬，而大型股佔上市超過60%。

所以一個想要配置特定部位投資台股的投資人，因為沒有更適合更廣泛的標的（更廣泛的標的包括：台指期、0057、006203、006204、020039都各自有缺點，至於正二以前說過 本身就是主動投資）選擇0050，這當然是被動投資，也符合指數化投資的原則。

但假如一個投資人，不是因為其他工具的缺點，而是因為看好大型股所以買0050，那這就是偏主動投資了。

又假如一個投資人，覺得0050的台積電佔比太多，所以買0050之外，用放空台積電期貨降低台積電曝險，或是買一支台積佔比小的策略型指數etf，那就是用主動投資的方式讓公司更分散，並不是分散就是被動投資。

簡單說，台股的現況就是台積電佔很多，被動就是按市值持有。

當然如果能有更廣泛的更好的標的來投資台股很好，但沒有的話用0050也很合理，並不會因為台積電佔比高，就變主動投資。

當然我也講很多次了，在資產配置的層面，我建議一般人台股不超過股票部位的20%，這樣就算你是全股票，台股全用0050，台積電最多也就14%。

而就算你用的是更分散的台股標的，佔比太高一樣風險很大，不會因為台積電佔比變小就安全多少。

