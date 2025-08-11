快訊

58歲機師年收400萬…退休前才驚覺「長年疏失」一家四口陷財務危機

美關稅衝擊工具機恐遇「淘汰戰」 大廠老董：40年來最慘烈

黃國昌表態投入新北市長選舉 對藍釋善意但「自己努力更重要」

0050台積電佔6成...太集中算偏主動投資？專家：按市值持有就是被動

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
台股示意圖。記者杜建重／攝影
台股示意圖。記者杜建重／攝影

0050台積電佔60%，這麼集中，所以買0050是偏主動投資嗎？

答：不是這樣看，主動或被動( 或指數化投資)不是看標的集中與否，而是是否有根據你對市場的主觀投資想法，作出偏離市場平均報酬的選擇。

0050就是獲得大型股的流通市值加權平均報酬，而大型股佔上市超過60%。

所以一個想要配置特定部位投資台股的投資人，因為沒有更適合更廣泛的標的（更廣泛的標的包括：台指期、0057、006203、006204、020039都各自有缺點，至於正二以前說過 本身就是主動投資）選擇0050，這當然是被動投資，也符合指數化投資的原則。

但假如一個投資人，不是因為其他工具的缺點，而是因為看好大型股所以買0050，那這就是偏主動投資了。

又假如一個投資人，覺得0050的台積電佔比太多，所以買0050之外，用放空台積電期貨降低台積電曝險，或是買一支台積佔比小的策略型指數etf，那就是用主動投資的方式讓公司更分散，並不是分散就是被動投資。

簡單說，台股的現況就是台積電佔很多，被動就是按市值持有。

當然如果能有更廣泛的更好的標的來投資台股很好，但沒有的話用0050也很合理，並不會因為台積電佔比高，就變主動投資。

當然我也講很多次了，在資產配置的層面，我建議一般人台股不超過股票部位的20%，這樣就算你是全股票，台股全用0050，台積電最多也就14%。

而就算你用的是更分散的台股標的，佔比太高一樣風險很大，不會因為台積電佔比變小就安全多少。

◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50

相關新聞

0050台積電佔6成...太集中算偏主動投資？專家：按市值持有就是被動

0050台積電佔60%， 這麼集中，所以買0050是偏主動投資嗎？ 答：不是這樣看，主動或被動( 或指數化投資)不是看標的集中與否，而是是否有根據你對市場的主觀投資想法，作出偏離市場平均報酬的選擇。 0050就是獲得大型股的流通市值加權平均報酬，而大型股佔上市超過60%。 所以一個想要配置特定部位投資台股的投資人，因為沒有更適合更廣泛的標的（更廣泛的標的包括：台指期、0057、006203、006204、020039都各自有缺點，至於正二以前說過 本身就是主動投資）選擇0050，這當然是被動投資，也符合指數化投資的原則。

00919+0056+00878今年績效恐怕不夠香！內行建議換00905：領息低但整體更好

想透過高息型ETF建構月月配息組合，又希望兼顧成長性，是否有哪一檔高息型ETF能兼具配息與成長？ 高配息股票原則上屬於成熟產業（即成長性不大的產業），故不須龐大的資本支出，獲利自然可以用於發放股利，市場不會給這類型股票太高的本益比，股價長期處於大型區間盤整，不易上漲、沒有成長性。因此，高息型ETF 股價不動如山再正常不過。投資高息型ETF，就不要對股價成長有過多期待，領息才是它的宗旨。

00878僅排第4！00961連兩月稱霸配息王…知美解金管會新制：高股息回歸真實力時代

知美在最新影片中聚焦高股息ETF，特別是FT臺灣永續高息（00961）的表現與金管會新指引的影響。 近期，00878國泰永續高股息公布本季配息為0.4元，以公告當天收盤價21.05元計算，單季配

00919股價一直跌連續三季未填息！棒棒：「三方法」判斷進場時機

YouTube頻道《棒棒的理財失控週記》近期針對高股息ETF「群益台灣精選高息」（00919）表現下滑進行分析。棒棒指出，今年00919從過去的績效前段班掉到後段班，股價持續下跌，連續三季尚未填息，許

川普宣布加密貨幣大利多！9兆美元將投入幣圈 00909吃紅利、3個月漲26%

美國總統川普於本週四正式簽署行政命令，開放價值高達9兆美元的美國退休金（401(k)）投資加密貨幣、私募股權與房地產等另類資產，震撼全球資本市場。此舉不僅重塑約9,000萬美國退休人士的資產配置方式，也為加密資產市場注入龐大資金動能，成為鏈上經濟的重要催化劑。

指數化投資長期就一定賺錢？達人：仍然沒有100％保證

指數化投資長期就一定賺錢嗎？就像最近看到威廉．伯恩斯坦講的，其實雖然機率非常高，但是仍然是不一定。 進入股市，獲得股市相較其他資產（如現金、債券）溢酬的門票，就是承擔更高的風險，這風險包括短期的波動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。