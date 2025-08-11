快訊

58歲機師年收400萬…退休前才驚覺「長年疏失」一家四口陷財務危機

美關稅衝擊工具機恐遇「淘汰戰」 大廠老董：40年來最慘烈

黃國昌表態投入新北市長選舉 對藍釋善意但「自己努力更重要」

聽新聞
0:00 / 0:00

00919+0056+00878今年績效恐怕不夠香！內行建議換00905：領息低但整體更好

聯合新聞網／ 存股方程式
台股。記者余承翰／攝影
台股。記者余承翰／攝影

想透過高息型ETF建構月月配息組合，又希望兼顧成長性，是否有哪一檔高息型ETF能兼具配息與成長？

高配息股票原則上屬於成熟產業（即成長性不大的產業），故不須龐大的資本支出，獲利自然可以用於發放股利，市場不會給這類型股票太高的本益比，股價長期處於大型區間盤整，不易上漲、沒有成長性。因此，高息型ETF股價不動如山再正常不過。

投資高息型ETF，就不要對股價成長有過多期待，領息才是它的宗旨。

想要資產快速成長，還是要配置市值型ETF。

有些「策略市值型ETF」也是季配息，ETF組合裡穿插一檔「策略市值型ETF」，不只能達成月月領息的目標，還能兼顧成長性，何不嘗試看看呢？

舉例：甫上市不久的009803，股利發放月份為1、4、7、10；00905股利發放月份為2、5、8、11；00850股利發放月份為3、6、9、12。從原本的全高息型ETF組合裡，置換一檔或兩檔「策略市值型ETF」，兼具配息與資產成長。

當然「策略市值型ETF」的殖利率偏低是不爭的事實，但魚與熊掌本不能兼得，犧牲一點配息換來更高的報酬是值得的。

做個簡單的比較。00905本年迄今股價上漲7.72%（不含息），但0056下跌3.98%、00919下跌7.77%、00878下跌3.67%（皆不含息）。如果建構的月配息組合是「00919+0056+00878」，恐怕今年的報酬率不會好看，領了股息賠了價差；但如果月配息組合改成「00919+00905+00878」，整體領息金額也許會下降，報酬率卻會改善不少。

某種程度來看，高配息與高報酬是互斥的，而報酬率絕對比殖利率重要。個人資產組合如何在殖利率與報酬率之間取得平衡點，有賴版友們自行深入思考。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

0050台積電佔6成...太集中算偏主動投資？專家：按市值持有就是被動

0050台積電佔60%， 這麼集中，所以買0050是偏主動投資嗎？ 答：不是這樣看，主動或被動( 或指數化投資)不是看標的集中與否，而是是否有根據你對市場的主觀投資想法，作出偏離市場平均報酬的選擇。 0050就是獲得大型股的流通市值加權平均報酬，而大型股佔上市超過60%。 所以一個想要配置特定部位投資台股的投資人，因為沒有更適合更廣泛的標的（更廣泛的標的包括：台指期、0057、006203、006204、020039都各自有缺點，至於正二以前說過 本身就是主動投資）選擇0050，這當然是被動投資，也符合指數化投資的原則。

00919+0056+00878今年績效恐怕不夠香！內行建議換00905：領息低但整體更好

想透過高息型ETF建構月月配息組合，又希望兼顧成長性，是否有哪一檔高息型ETF能兼具配息與成長？ 高配息股票原則上屬於成熟產業（即成長性不大的產業），故不須龐大的資本支出，獲利自然可以用於發放股利，市場不會給這類型股票太高的本益比，股價長期處於大型區間盤整，不易上漲、沒有成長性。因此，高息型ETF 股價不動如山再正常不過。投資高息型ETF，就不要對股價成長有過多期待，領息才是它的宗旨。

00878僅排第4！00961連兩月稱霸配息王…知美解金管會新制：高股息回歸真實力時代

知美在最新影片中聚焦高股息ETF，特別是FT臺灣永續高息（00961）的表現與金管會新指引的影響。 近期，00878國泰永續高股息公布本季配息為0.4元，以公告當天收盤價21.05元計算，單季配

00919股價一直跌連續三季未填息！棒棒：「三方法」判斷進場時機

YouTube頻道《棒棒的理財失控週記》近期針對高股息ETF「群益台灣精選高息」（00919）表現下滑進行分析。棒棒指出，今年00919從過去的績效前段班掉到後段班，股價持續下跌，連續三季尚未填息，許

川普宣布加密貨幣大利多！9兆美元將投入幣圈 00909吃紅利、3個月漲26%

美國總統川普於本週四正式簽署行政命令，開放價值高達9兆美元的美國退休金（401(k)）投資加密貨幣、私募股權與房地產等另類資產，震撼全球資本市場。此舉不僅重塑約9,000萬美國退休人士的資產配置方式，也為加密資產市場注入龐大資金動能，成為鏈上經濟的重要催化劑。

指數化投資長期就一定賺錢？達人：仍然沒有100％保證

指數化投資長期就一定賺錢嗎？就像最近看到威廉．伯恩斯坦講的，其實雖然機率非常高，但是仍然是不一定。 進入股市，獲得股市相較其他資產（如現金、債券）溢酬的門票，就是承擔更高的風險，這風險包括短期的波動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。