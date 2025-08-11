00919+0056+00878今年績效恐怕不夠香！內行建議換00905：領息低但整體更好

想透過高息型ETF建構月月配息組合，又希望兼顧成長性，是否有哪一檔高息型ETF能兼具配息與成長？

高配息股票原則上屬於成熟產業（即成長性不大的產業），故不須龐大的資本支出，獲利自然可以用於發放股利，市場不會給這類型股票太高的本益比，股價長期處於大型區間盤整，不易上漲、沒有成長性。因此，高息型ETF股價不動如山再正常不過。

投資高息型ETF，就不要對股價成長有過多期待，領息才是它的宗旨。

想要資產快速成長，還是要配置市值型ETF。

有些「策略市值型ETF」也是季配息，ETF組合裡穿插一檔「策略市值型ETF」，不只能達成月月領息的目標，還能兼顧成長性，何不嘗試看看呢？

舉例：甫上市不久的009803，股利發放月份為1、4、7、10；00905股利發放月份為2、5、8、11；00850股利發放月份為3、6、9、12。從原本的全高息型ETF組合裡，置換一檔或兩檔「策略市值型ETF」，兼具配息與資產成長。

當然「策略市值型ETF」的殖利率偏低是不爭的事實，但魚與熊掌本不能兼得，犧牲一點配息換來更高的報酬是值得的。

做個簡單的比較。00905本年迄今股價上漲7.72%（不含息），但0056下跌3.98%、00919下跌7.77%、00878下跌3.67%（皆不含息）。如果建構的月配息組合是「00919+0056+00878」，恐怕今年的報酬率不會好看，領了股息賠了價差；但如果月配息組合改成「00919+00905+00878」，整體領息金額也許會下降，報酬率卻會改善不少。

某種程度來看，高配息與高報酬是互斥的，而報酬率絕對比殖利率重要。個人資產組合如何在殖利率與報酬率之間取得平衡點，有賴版友們自行深入思考。

