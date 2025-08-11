00878僅排第4！00961連兩月稱霸配息王…知美解金管會新制：高股息回歸真實力時代

知美在最新影片中聚焦高股息ETF，特別是FT臺灣永續高息（00961）的表現與金管會新指引的影響。

近期，00878國泰永續高股息公布本季配息為0.4元，以公告當天收盤價21.05元計算，單季配息率1.9%、年化殖利率7.6%，且今年以來已連三降，與成立以來最高0.55元相比減少約27%。知美指出，隨著金管會新規上路，高股息ETF未來將無法再用「收益平準金」灌水，殖利率必須回歸成分股的真實獲利能力，引發不少投資人擔心殖利率走低。

不過，觀察2025年8月的ETF配息排行，00878只排第四，配息王依舊是00961。富蘭克林華美投信公告，00961本月每股配發0.077元，以收盤價9.31元計算，單月配息率0.83%、年化高達9.92%，而7月更創下14.89%的驚人年化殖利率。第二名是00900（9.2%）、第三名00982A（8.0%），顯示00961在收益與穩定性上仍具吸引力。

針對新指引，知美解釋，金管會的核心目的是防止投信過度使用收益平準金，避免因基金規模暴增而稀釋配息，導致配息忽高忽低。未來ETF實際配息率不得高於參考配息率，收益平準金僅能在成分股配息不足、且規模快速成長稀釋收益時啟動。此外，配息來源必須依序來自股息、利息、資本利得，最後才是收益平準金。

知美也用數據幫投資人換算，若想每月「加薪」1萬元，需要持有00961約130張，成本約121萬元；每月加薪3萬元則需390張、約363萬元。00961近一個月規模已增至28.6億元、受益人數突破2萬人，顯示高殖利率ETF仍是資金焦點。

最後，知美總結兩大重點：第一，高股息ETF未來配息必須憑實力，不能再靠灌水維持高殖利率；第二，00961在符合新規的前提下，依舊能繳出高配息成績單，目前價格低於半年線、殖利率逾9%，對認同其選股邏輯並願意長期持有的投資人，依然是值得關注的標的。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。