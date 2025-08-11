參與00981B月配息 把握8月19日前上車

美國經濟溫和成長、就業降溫，年底前聯準會重啟降息循環可期，各國承受美國貿易突襲政策，金融市場時有干擾，第一金投信提醒，投資組合宜納入非投資等級債券，強化攻擊力、收益力，同時能降低資產波動度。第一金優選非投債ETF(00981B) 提供月配息，想參與8月除息的投資人，宜把握8月19日前買進且持有，配息發放日為9月11日。

第一金優選非投債ETF 經理人王心妤指出，美國企業屯貨告一段落，消費支出回升，第2季美國經濟堅韌成長達3%；惟關稅推升商品價格，6月美國個人消費支出(PCE)年增率達2.6%，核心PCE年增率達2.8%，宜持續關注通膨風險，此外包括非農新增就業、失業率等也透露勞動市場降溫跡象。

王心妤說明，美國經濟續見成長，相對有利於非投資等級債券表現，過往美國經濟成長率在1%-3%的穩步成長階段，美國非投資等級債券相對投資級債、公債，表現更為強勁。此外，JP Morgan統計，已公布第2季財報的非投等債發債企業，有40%的公司獲利高於預估值5%，且獲利超出預期的公司為未達預期的五倍；企業利息覆蓋率更高達4.7倍，王心妤表示，企業償債能力良好，整體非投等債發債企業體質穩健。

王心妤快提醒，非投資等級債券信用違約風險高，不過，從違約率的數據觀察，目前非投資等級債券信用體質穩固，儘管市場略為降溫，使得非投等債降評比例提升，但就整體金額來看，升評債券總金額仍高於降評；全年度美國非投等債違約率雖由3.5%上調至4%，但多數企業已於去年完成再融資，今年償債壓力有限，違約率上升空間仍在可控範圍。

第一金優選非投債ETF追蹤彭博優選美元非投資等級債券指數，設定信用風險防線排除CCC最低評級債，並鎖定殖利率前段班標的強化收益率，Bloomberg資料顯示，至8月1日止，彭博優選美元非投資等級債券指數平均存續期間為1.92年、平均殖利率6.75%、平均票息率為7.23%，提供投資人追求信用債收益的投資選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。