快訊

58歲機師年收400萬…退休前才驚覺「長年疏失」一家四口陷財務危機

美關稅衝擊工具機恐遇「淘汰戰」 大廠老董：40年來最慘烈

黃國昌表態投入新北市長選舉 對藍釋善意但「自己努力更重要」

參與00981B月配息 把握8月19日前上車

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
10檔債券ETF年化配息率破6%(資料來源：CMoney)
10檔債券ETF年化配息率破6%(資料來源：CMoney)

美國經濟溫和成長、就業降溫，年底前聯準會重啟降息循環可期，各國承受美國貿易突襲政策，金融市場時有干擾，第一金投信提醒，投資組合宜納入非投資等級債券，強化攻擊力、收益力，同時能降低資產波動度。第一金優選非投債ETF(00981B) 提供月配息，想參與8月除息的投資人，宜把握8月19日前買進且持有，配息發放日為9月11日。

第一金優選非投債ETF 經理人王心妤指出，美國企業屯貨告一段落，消費支出回升，第2季美國經濟堅韌成長達3%；惟關稅推升商品價格，6月美國個人消費支出(PCE)年增率達2.6%，核心PCE年增率達2.8%，宜持續關注通膨風險，此外包括非農新增就業、失業率等也透露勞動市場降溫跡象。

王心妤說明，美國經濟續見成長，相對有利於非投資等級債券表現，過往美國經濟成長率在1%-3%的穩步成長階段，美國非投資等級債券相對投資級債、公債，表現更為強勁。此外，JP Morgan統計，已公布第2季財報的非投等債發債企業，有40%的公司獲利高於預估值5%，且獲利超出預期的公司為未達預期的五倍；企業利息覆蓋率更高達4.7倍，王心妤表示，企業償債能力良好，整體非投等債發債企業體質穩健。

王心妤快提醒，非投資等級債券信用違約風險高，不過，從違約率的數據觀察，目前非投資等級債券信用體質穩固，儘管市場略為降溫，使得非投等債降評比例提升，但就整體金額來看，升評債券總金額仍高於降評；全年度美國非投等債違約率雖由3.5%上調至4%，但多數企業已於去年完成再融資，今年償債壓力有限，違約率上升空間仍在可控範圍。

第一金優選非投債ETF追蹤彭博優選美元非投資等級債券指數，設定信用風險防線排除CCC最低評級債，並鎖定殖利率前段班標的強化收益率，Bloomberg資料顯示，至8月1日止，彭博優選美元非投資等級債券指數平均存續期間為1.92年、平均殖利率6.75%、平均票息率為7.23%，提供投資人追求信用債收益的投資選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券 美國經濟

延伸閱讀

華郵：美擴大關稅談判範圍 促台追加國防經費或軍購

經濟日報社論／台灣半導體的戰略抉擇

關稅效應將掀投資美國大潮…台廠赴德州 有望享租稅優惠

全球市場觀測站／美科技股 錢景閃亮

相關新聞

0050台積電佔6成...太集中算偏主動投資？專家：按市值持有就是被動

0050台積電佔60%， 這麼集中，所以買0050是偏主動投資嗎？ 答：不是這樣看，主動或被動( 或指數化投資)不是看標的集中與否，而是是否有根據你對市場的主觀投資想法，作出偏離市場平均報酬的選擇。 0050就是獲得大型股的流通市值加權平均報酬，而大型股佔上市超過60%。 所以一個想要配置特定部位投資台股的投資人，因為沒有更適合更廣泛的標的（更廣泛的標的包括：台指期、0057、006203、006204、020039都各自有缺點，至於正二以前說過 本身就是主動投資）選擇0050，這當然是被動投資，也符合指數化投資的原則。

00919+0056+00878今年績效恐怕不夠香！內行建議換00905：領息低但整體更好

想透過高息型ETF建構月月配息組合，又希望兼顧成長性，是否有哪一檔高息型ETF能兼具配息與成長？ 高配息股票原則上屬於成熟產業（即成長性不大的產業），故不須龐大的資本支出，獲利自然可以用於發放股利，市場不會給這類型股票太高的本益比，股價長期處於大型區間盤整，不易上漲、沒有成長性。因此，高息型ETF 股價不動如山再正常不過。投資高息型ETF，就不要對股價成長有過多期待，領息才是它的宗旨。

00878僅排第4！00961連兩月稱霸配息王…知美解金管會新制：高股息回歸真實力時代

知美在最新影片中聚焦高股息ETF，特別是FT臺灣永續高息（00961）的表現與金管會新指引的影響。 近期，00878國泰永續高股息公布本季配息為0.4元，以公告當天收盤價21.05元計算，單季配

00919股價一直跌連續三季未填息！棒棒：「三方法」判斷進場時機

YouTube頻道《棒棒的理財失控週記》近期針對高股息ETF「群益台灣精選高息」（00919）表現下滑進行分析。棒棒指出，今年00919從過去的績效前段班掉到後段班，股價持續下跌，連續三季尚未填息，許

川普宣布加密貨幣大利多！9兆美元將投入幣圈 00909吃紅利、3個月漲26%

美國總統川普於本週四正式簽署行政命令，開放價值高達9兆美元的美國退休金（401(k)）投資加密貨幣、私募股權與房地產等另類資產，震撼全球資本市場。此舉不僅重塑約9,000萬美國退休人士的資產配置方式，也為加密資產市場注入龐大資金動能，成為鏈上經濟的重要催化劑。

指數化投資長期就一定賺錢？達人：仍然沒有100％保證

指數化投資長期就一定賺錢嗎？就像最近看到威廉．伯恩斯坦講的，其實雖然機率非常高，但是仍然是不一定。 進入股市，獲得股市相較其他資產（如現金、債券）溢酬的門票，就是承擔更高的風險，這風險包括短期的波動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。