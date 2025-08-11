期街口布蘭特正2 將於8月27日召開受益人大會

期街口布蘭特正2（00715L）於2017年11月成立，初次發行價格為新台幣20元，截止2025年6月30日為止，受益人數逾18,000人，基金規模高達約70億元。期貨ETF對投資人而言，具有分散風險、多空操作、交易成本低及小額投資人即可參與等優勢，是資產配置重要的一環；因此，為強化投資人權益，避免期貨ETF因商品市場異常波動或因轉倉需要所造成的淨值減損觸及證交所期貨ETF三大交易管控措施，甚或被迫清算，投資人對反分割的支持非常重要。

預計00715L反分割後，將數個受益權單位合併為一個新的受益權單位；投資人持有股數減少、每股淨值上升、回歸合理區間；維持市場流動性；降低交易成本，總資產價值不變。00715L執行反分割作業的反分割倍數以目前淨值而言預估為2倍，然實際執行之反分割倍數，將依受益人會議決議日上午9:00公告的NAV所對應比例，辦理反分割作業。以反分割倍數二倍舉例如下: 例如原先投資人持有1張每股100元的ETF，會變成兩張每股50元的ETF，投資人參與反分割前後持有的基金總資產是不變，如有畸零股以現金返還。

針對00715L反分割議案，投資人於8月6日起將收到開會通知書(內附受益人會議表決票），可選擇透過各大證券下單APP點選「股東e服務」進行電子投票，約數分鐘內即可完成；或使用集保e手掌握 APP、集保股東e服務（手機版、電腦版）；亦可回郵寄回受益人會議表決票（免郵資）；惟須留意電子投票時間為8月7日07：00至8月24日23：59止，郵寄投票最後收件日因遇假日，提前至8月22日下午16：30止。投票後，於8月27日以書面方式召開受益人會議。

00715L將於8月7日至8月24日開放投票，除紙本方式外(因遇假日8月22日表決截止)，亦可透過「集保e手掌握App」、「券商App」及「股東e服務平台」等多元電子管道參與。8月27日將以書面召開受益人會議，最終決議結果預計於8月28日公告。

至於反分割比率，00715L反分割預計採用二倍反分割，但最終實際倍數，將依受益人會議決議當日上午9點公告的淨值為基準，據以確定反分割比例並辦理相關作業。反分割過程中產生的畸零股（不足一股的部分）則會折算現金返還投資人，確保權益一致、總資產價值不變。相關費用全由街口投信吸收，對基金資產及稅務皆無影響，反分割前後總資產價值一致。

街口投信表示，實際受益人會議召開時程及表決內容，以街口投信公告受益人會議通知書記載為準。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。