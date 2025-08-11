00919股價一直跌連續三季未填息！棒棒：「三方法」判斷進場時機

快訊

00919今年績效自前段班跌至後段班，連續三季未填息，股價落在合理偏便宜區間，殖利率仍逾6%，棒棒提醒存股族須留意成分股波動與填息表現。記者杜建重／攝影
YouTube頻道《棒棒的理財失控週記》近期針對高股息ETF「群益台灣精選高息」（00919）表現下滑進行分析。棒棒指出，今年00919從過去的績效前段班掉到後段班，股價持續下跌，連續三季尚未填息，許多高點進場的投資人面臨套牢壓力。

棒棒回顧，00919於2022年10月上市，初期成分股約30檔，主打高股息、高配息，吸引存股族，2023年全年含息報酬率高達46.74%，曾是人氣高股息ETF之一。但2024年下半年起股價轉跌，2025年受到半導體與航運表現不佳拖累，前七個月含息報酬為-2.94%，表現落後。

雖然績效下滑，棒棒認為00919配息仍具穩定性，是高股息四大天王中唯一未降息的ETF，前兩季累積配息換算年均殖利率達6.46%。在填息率方面00919上市以來共配息9次，2024年一次未填息，2025年至今仍未填息，但與0056、00878 等熱門高股息ETF相比並不算太差。

收益結構上，過去兩年00919主要依賴收益平準金資本利得支撐配息，近期股利所得比例提升，收益平準金降至零。截至2025年8月8日，00919每單位淨值約21.55元，收益平準金1.48元，資本平準金5.07元。棒棒提醒，若市場走弱或法規限制平準金使用，未來配息恐面臨壓力。

至於進場時機，棒棒建議可依三方法判斷：

1.年均價

股價低於年均價屬安全區間，8月8日股價21.49元即低於年均價。

2.股災跌點法

今年4月最低18.44元，第二跌點20.29元，第三跌點21.13元，可觀察是否觸及。

3.總股利估算法

預估第三、四季各配0.2～0.6元，對應殖利率區間判斷便宜價。

棒棒總結，目前價位屬合理偏便宜區間，適合注重現金流、能接受短期波動的投資人持有，但若無法承受高波動性，應審慎評估。他也提醒，00919成分股集中於半導體與航運，景氣循環與國際局勢變化都會影響表現，存股族需留意風險。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

