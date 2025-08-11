川普宣布加密貨幣大利多！9兆美元將投入幣圈 00909吃紅利、3個月漲26%

美國總統川普於本週四正式簽署行政命令，開放價值高達9兆美元的美國退休金（401(k)）投資加密貨幣、私募股權與房地產等另類資產，震撼全球資本市場。此舉不僅重塑約9,000萬美國退休人士的資產配置方式，也為加密資產市場注入龐大資金動能，成為鏈上經濟的重要催化劑。

在此政策利多下，聚焦加密貨幣供應鏈的ETT成為市場焦點， 相較於其他投信才正要發行納入虛擬貨幣 ETF 的相關基金，已掛牌多時的國泰全球數位支付服務ETF（00909）則早已是幣圈熱門標的。

資深幣圈人士指出，00909追蹤「Solactive全球數位支付服務指數」，涵蓋數位支付、加密交易所、穩定幣發行商、半導體與加密礦商等產業，完整布局加密資產生態圈，具備高度成長潛力。

00909的成分股包括Block、Robinhood、Coinbase、Circle、Nvidia、AMD、Microstrategy等全球領先企業，產業分布上以支付（32%）、交易所與穩定幣（20%）、半導體（11%）、挖礦與投資（37%）為主，全面掌握鏈上經濟的核心動能。

根據投信公會最新數據統計，截至今年上半年(6/30)，00909 ETF近三月報酬高達26.66%，在原型ETF中居冠，顯示其優異的績效與市場競爭力。

此外，00909指數與比特幣走勢高度相關，相關係數達0.7，顯示其能有效捕捉虛擬貨幣漲勢。在比特幣現貨ETF上市、減半事件、川普政策利多等多重催化下，00909具備波段操作與長期投資的雙重優勢，適合不同類型投資人參與。

川普政府近期一系列支持加密資產的政策，包括簽署比特幣戰略儲備法案、推動穩定幣監管架構、開放401(k)退休金投資加密貨幣等，皆有助於提升機構法人參與度，並加速加密資產主流化。根據花旗預估，2030年穩定幣發行商將成為美債最大持有者，顯示穩定幣與美國金融體系的深度綁定。

00909 ETF在此趨勢下具備三大投資優勢：

1.操作便利：可透過證券商直接下單，方式與個股無異。 2.產業分散：涵蓋多元加密產業鏈，降低單一標的風險。 3.政策受惠：川普政策利多、監管友善化、資金流入加密ETF等皆為助力。

有木頭姊封號的方舟投資創始人凱西伍德，近期再次表達了對加密貨幣市場的長期信心，她甚至預測2030年比特幣價格可能達到150萬美元一枚，代表未來五年漲幅有機會超過15倍，投資人可趁此時提前卡位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。