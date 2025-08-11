指數化投資長期就一定賺錢？達人：仍然沒有100％保證

快訊

指數化投資雖能大幅降低長期不確定性，仍無法百分百保證獲利，承擔風險正是獲得溢酬的代價。（本報系資料照）

指數化投資長期就一定賺錢嗎？就像最近看到威廉．伯恩斯坦講的，其實雖然機率非常高，但是仍然是不一定。

進入股市，獲得股市相較其他資產（如現金、債券）溢酬的門票，就是承擔更高的風險，這風險包括短期的波動下跌，以及運氣特別差，即使長期還是可能報酬很差或是低機率負報酬。

指數化投資，加上把資產配置到全球股市，已經是盡量把長期的不確定性壓到非常低了，但仍然沒有100%保證長期賺錢（全球也可能遇上比經濟大恐慌或二次大戰還嚴重的事）。要是能100%保證就不叫承擔風險了。

很有趣的是，不時就會看到主動投資人在質疑「指數化投資」無法保證長期賺錢，但這樣的人，有敢說用他的方法保證100%長期能賺錢的？真的蠻有趣的現象。

◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

