台股攻上2萬4！00918淨值回補完成…市價仍折價0.62％

聯合新聞網／ 綜合報導
00918掛牌以來已除息9次、成功填息6次，近兩年含息總報酬33.38%高居高股息ETF前十大之首，8日淨值成功填息但市價仍折價0.62%。中央社

台股攻上24000點創今年新高點，帶動台股高股息ETF表現，大華優利高填息30 (00918) 8日淨值成功填息！00918掛牌以來至今已經除息9次，已經成功填息6次，再次驗證其強勁的填息實力。

根據CMoney統計至7月底，00918近一年、近兩年含息總報酬率在規模前10大高股息ETF中皆排名第一，顯示00918納入「填息因子」篩選，「會配也會漲」的策略布局效果顯著。 00918的核心持股涵蓋電子、金融、傳產等多元領域，近期如鴻海（2317）、京元電（2449）等個股，在AI題材與美國供應鏈布局利多下強勢上漲，也進一步助攻00918順利填息。

值得一提的是，00918於8日淨值成功填息，但市價仍略低於淨值，代表00918目前處於折價，投資人目前買進具備低價進場優勢，市價回升至淨值的空間值得期待。

00918淨值成功填息 仍小幅折價

證券代碼ETF名稱淨值市價折溢價幅度
00918大華優利高填息3022.5422.4-0.62%

資料來源：大華銀投信官網　統計時間：2025/8/8

高股息ETF規模前10大總報酬表現

股票代碼ETF名稱近一年總報酬率(%)近兩年總報酬率(%)
00918大華優利高填息305.1233.38
0056元大高股息1.8417.31
00939統一台灣高息動能1.19n/a
00878國泰永續高股息1.0810.22
00940元大台灣價值高息-0.48n/a
00919群益台灣精選高息-0.4827.47
00713元大台灣高息低波-1.5428.07
00929復華台灣科技優息-2.0225.06
00900富邦特選高股息30-7.2016.02
00915凱基優選高股息30-9.5631.93

資料來源：CMoney；含息總報酬率以淨值還原計算，統計截至2025/7/31

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

