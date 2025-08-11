台股攻上2萬4！00918淨值回補完成…市價仍折價0.62％

台股攻上24000點創今年新高點，帶動台股高股息ETF表現，大華優利高填息30 (00918) 8日淨值成功填息！00918掛牌以來至今已經除息9次，已經成功填息6次，再次驗證其強勁的填息實力。

根據CMoney統計至7月底，00918近一年、近兩年含息總報酬率在規模前10大高股息ETF中皆排名第一，顯示00918納入「填息因子」篩選，「會配也會漲」的策略布局效果顯著。 00918的核心持股涵蓋電子、金融、傳產等多元領域，近期如鴻海（2317）、京元電（2449）等個股，在AI題材與美國供應鏈布局利多下強勢上漲，也進一步助攻00918順利填息。

值得一提的是，00918於8日淨值成功填息，但市價仍略低於淨值，代表00918目前處於折價，投資人目前買進具備低價進場優勢，市價回升至淨值的空間值得期待。

00918淨值成功填息 仍小幅折價

證券代碼 ETF名稱 淨值 市價 折溢價幅度 00918 大華優利高填息30 22.54 22.4 -0.62% 資料來源：大華銀投信官網 統計時間：2025/8/8

高股息ETF規模前10大總報酬表現

股票代碼 ETF名稱 近一年總報酬率(%) 近兩年總報酬率(%) 00918 大華優利高填息30 5.12 33.38 0056 元大高股息 1.84 17.31 00939 統一台灣高息動能 1.19 n/a 00878 國泰永續高股息 1.08 10.22 00940 元大台灣價值高息 -0.48 n/a 00919 群益台灣精選高息 -0.48 27.47 00713 元大台灣高息低波 -1.54 28.07 00929 復華台灣科技優息 -2.02 25.06 00900 富邦特選高股息30 -7.20 16.02 00915 凱基優選高股息30 -9.56 31.93 資料來源：CMoney；含息總報酬率以淨值還原計算，統計截至2025/7/31

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。