台股攻上2萬4！00918淨值回補完成…市價仍折價0.62％
台股攻上24000點創今年新高點，帶動台股高股息ETF表現，大華優利高填息30 (00918) 8日淨值成功填息！00918掛牌以來至今已經除息9次，已經成功填息6次，再次驗證其強勁的填息實力。
根據CMoney統計至7月底，00918近一年、近兩年含息總報酬率在規模前10大高股息ETF中皆排名第一，顯示00918納入「填息因子」篩選，「會配也會漲」的策略布局效果顯著。 00918的核心持股涵蓋電子、金融、傳產等多元領域，近期如鴻海（2317）、京元電（2449）等個股，在AI題材與美國供應鏈布局利多下強勢上漲，也進一步助攻00918順利填息。
值得一提的是，00918於8日淨值成功填息，但市價仍略低於淨值，代表00918目前處於折價，投資人目前買進具備低價進場優勢，市價回升至淨值的空間值得期待。
00918淨值成功填息 仍小幅折價
|證券代碼
|ETF名稱
|淨值
|市價
|折溢價幅度
|00918
|大華優利高填息30
|22.54
|22.4
|-0.62%
資料來源：大華銀投信官網 統計時間：2025/8/8
高股息ETF規模前10大總報酬表現
|股票代碼
|ETF名稱
|近一年總報酬率(%)
|近兩年總報酬率(%)
|00918
|大華優利高填息30
|5.12
|33.38
|0056
|元大高股息
|1.84
|17.31
|00939
|統一台灣高息動能
|1.19
|n/a
|00878
|國泰永續高股息
|1.08
|10.22
|00940
|元大台灣價值高息
|-0.48
|n/a
|00919
|群益台灣精選高息
|-0.48
|27.47
|00713
|元大台灣高息低波
|-1.54
|28.07
|00929
|復華台灣科技優息
|-2.02
|25.06
|00900
|富邦特選高股息30
|-7.20
|16.02
|00915
|凱基優選高股息30
|-9.56
|31.93
資料來源：CMoney；含息總報酬率以淨值還原計算，統計截至2025/7/31
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
