市值型、高息ETF受青睞

台股第2季大幅動盪，高低落差逾5,000點。資金流向顯示，在市場大幅波動時，國人大買台股市值型ETF及台股高股息ETF；部分資金則流向貨幣型基金避險。

川普在第2季初公布對等關稅，台股加權指數暴跌到17,306點，之後又快速反彈到22,580點，高低落差高達5,274點，6月底收在 22,256點。在台股大起大落、加上前景不明時，不少投資人選擇趁機加碼。

境內基金觀測站統計，在國人第2季最愛的10檔境內基金中，有八檔為台股ETF，包括四檔高股息ETF、兩檔市值型ETF、一檔槓桿及一檔反向ETF；另外兩檔則是貨幣型基金。

第2季單季吸金冠軍為元大台灣50（0050），單季進帳高達1,072億元。這是台灣第一檔ETF，規模也最大，在第2季受惠於資金大量淨流入，加上淨值成長，整季規模接連突破5,000億元及6,000億元大關，從4,621億元成長到 6,379億元，大幅增加38%。另一檔熱銷的市值型ETF則是富邦台50，單季進帳逾113億元。

高股息ETF同樣氣勢驚人，群益台灣精選高息第2季淨流入689億元，元大高股息吸金金額超過621億元，分別為第2季熱銷亞軍及季軍。另外，國泰永續高股息吸金297億元，元大台灣高息低波進帳189億元，分別為第2季熱賣第五、八名。

台股多空劇烈震盪，反映在台股正向槓桿及反向ETF在第2季同時熱銷。其中，元大台灣50反1單季進帳320.9億元，元大台灣50正2則淨流入271.9億元。元大台灣50反1規模第2季以來激增，最新規模增加432.8億元，略高於元大台灣50正2的428.1億元，也反映投資人最近居高思危。

台股大起大落，部分資金開始放空，部分則退守貨幣型基金，保留實力。在第2季，統一強棒貨幣市場基金吸金219億元，群益安穩貨幣市場基金則進帳122億元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。