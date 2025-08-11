00961兼顧配息填息實力

金管會日前推出ETF配息新制，要求配息來源必須優先來自實際股息收入，並嚴格限制收益平準金使用比例，為高股息ETF市場帶來一場嚴峻的「壓力測試」。在此波新規檢驗下，FT臺灣永續高息（00961）以6.69%成分股息率及2.02%含息報酬率，展現兼顧配息與填息的雙重實力。

法人指出，ETF配息新制的核心在於，ETF的配息來源必須優先來自於成分股的實際股利收入，因此，「成分股息率」躍升為評判高股息ETF含金量的首要標準。所謂「成分股息率」，也就是ETF持有成分股的加權平均現金殖利率。

法人分析，成分股息率高，代表這檔ETF擁有穩定的配息活水來源，能提供投資人真實且可持續的配息收益，而不是僅依賴收益平準金等會計調節項目。

根據最新統計，在主要高息ETF中，群益台灣精選高息（00919）以6.88%成分股息率居冠；FT臺灣永續高息（00961）緊追在後，成分股息率達6.69%，含息報酬率2.02%，展現「既能配息、又能填息」的雙重優勢。

至於其他熱門高股息ETF，統一台灣高息動能（00939）成分股息率6.16%，元大台灣價值高息（00940）的成分股息率為6.06%，富邦特選高股息30（00900）為6.02%。

富蘭克林華美投信指出，00961採用「股東權益報酬率（ROE）年成長率」選股策略，不僅鎖定高息標的，更重視企業獲利成長性，確保投資組合在提供穩定現金流之餘，同時具備資本增值潛力。

富蘭克林華美投信表示，在金管會新制強調選股品質與填息能力的趨勢之下，00961這種採用ROE年成長率的選股邏輯攻守兼備，因此能在新制壓力測試中脫穎而出，為投資人創造領息與填息的雙贏局面。

FT臺灣永續高息訂於8月18日除息，投資人如欲參與本次配息，最晚要在8月15日前完成買進，股息預計9月10日發放。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。