台股ETF十強 績效靚

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

加權指數上周大漲2.5%，不過台股ETF前十強漲幅都勝過大盤，以主動式、AI、中小型相關等最亮眼。第一名的主動群益台灣強棒ETF（00982A）周漲幅高達5.3%；前十強中的四檔主動ETF收盤價都創新高，富邦臺灣中小ETF則是繳出不輸主動式ETF的績效，投資人可選擇喜歡的類別或主題ETF伺機切入。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易表示，雖然關稅雜音仍牽動市場投資情緒，不過產業長線需求與趨勢都沒有改變，在AI需求保持強勁增長下，台灣科技供應鏈因競爭力強勁，仍可持續從中受惠，享長線保護短線的優勢，獲利動能依然穩健，表現仍值期待。

產業布局方面，受惠於全球AI發展方興未艾，台灣因在其中扮演供應鏈要角，科技股長期基本面的吸引力仍佳，與AI伺服器、先進製程、IC設計、工業自動化相關等類股表現值得留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

