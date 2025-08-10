聚焦AI族群 主動式ETF後市看俏

美國對台灣祭出20%對等關稅，本應視為利空衝擊，但在觸底後卻又迅速翻轉，並帶動台股加權指數一舉衝破並重返2萬4千點大關之上，面對關稅衝擊，台股逆勢開高，預估短線上台股指數高檔震盪。美國總統川普表示，將對包含半導體的進口商品徵收100%的關稅，但有設廠在美國的企業予以豁免，科技股走強。野村投信表示，近期可積極作多強勢股，操作建議布局流動性佳的績優中大型權值股，包含AI概念股、台積電（2330）供應鏈、蘋果供應鏈、AI伺服器、水冷散熱設備及電源供應器等都有望受惠、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工等亦可留意。

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）經理人游景德分析表示，美股科技五巨頭（谷歌Alphabet、亞馬遜Amazon、蘋果Apple、臉書Meta Platforms、微軟Microsoft）第2季財報開獎樂觀，五家公司財報皆超出華爾街對獲利和營收的普遍預期，完美體現「AI正在成功變現」的正面影響。在營收持續超出預期，加上AI算力需求增加的趨勢下，科技巨頭願意持續大量投資資料中心並擴大資本支出(CAPEX)，繼第1季度臉書上調全年CAPEX至640~720億美元，本季谷歌上修全年CAPEX至850億美元(原750億美元)，微軟也預告下一財年(2026)CAPEX將超過1,000億美元(去年820~850億美元)，顯示即便面對貿易戰和關稅的衝擊，但CSP發展AI的決心也沒有動搖，只要AI投資的方向不變，AI供應鏈的成長動能也將延續。

從過去一個月表現來看，美股續創新高，全球主要股市也持續上漲。從彭博編製美國政經不確定性指數來看，目前關稅不確定性顯著低於4月及7月時高點，整體而言股市仍處於多頭向上格局。另一方面，7月聯準會維持利率不變在4.25~4.5%區間，但市場關注兩位理事支持7月降息。會議結果偏向鴿派，也帶動美債殖利率回落、美元指數觸及100關卡。其他包括美國第2季財報季結果陸續公布，科技巨頭財報普遍優於預期，以及台積電繳出最強單季財報並上修2025全年展望，進一步突顯AI帶來的強勁成長動能。

野村投信投資策略部副總經理張繼文進一步表示，台灣的AI伺服器產業鏈相當完整，涵蓋從上游的晶片設計、中游的伺服器製造、到下游的品牌廠和雲端服務供應商。台灣在AI伺服器領域扮演著關鍵角色，尤其在伺服器代工方面具有優勢地位。許多台灣廠商都積極投入AI伺服器市場，包括鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）等，這些公司不僅在傳統伺服器領域表現出色，也在AI伺服器市場上取得顯著進展，加上台灣在全球AI伺服器代工市場占九成以上份額，將直接受惠。

