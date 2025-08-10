全台首檔股債平衡型ETF 凱基美國Top股債平衡ETF 8月15日上櫃掛牌

台灣首檔股債平衡型ETF今（2025）年8月15日將於櫃買中心掛牌交易，為台灣ETF市場樹立新的里程碑！櫃買中心表示，在金管會推動打造「亞洲資產管理中心」政策引導下，凱基投信募集發行的凱基美國Top股債平衡ETF證券投資信託基金（00980T）受益憑證，成為今年金管會開放投信發行主動式ETF及被動式多資產ETF以來，首檔掛牌的被動式多資產ETF，可望為ETF市場注入新的成長動能，推動臺灣ETF市場與國際接軌。

根據凱基投信公開說明書，該檔平衡型ETF追蹤的NYSE TPEx美國Top股債平衡指數，是櫃買中心與ICE指數公司(ICE Data Indices, LLC)合作編製的第一檔聯名指數，以七：三固定比例投資股票與債券。股票部分聚焦納斯達克交易所市值排名領先的前10大個股，債券部分則鎖定距到期日3年至7年美國中天期政府公債，表彰美國經濟與大型科技公司獲利成長的同時，也降低波動風險。有關該檔ETF之完整投資策略內容，投資人可詳閱其公開說明書。

櫃買中心並表示，凱基美國Top股債平衡ETF上櫃掛牌，不僅成為國內業者響應主管機關「亞洲資產管理中心」商品多元化政策的標竿，同時亦能呼應櫃買市場「股債雙核心」的重要價值，結合股票成長潛力和債券的穩定性，攻守兼備達成分散投資風險目的，為投資人帶來多樣化的理財方案。

為慶祝台灣第一檔平衡型ETF上櫃掛牌，櫃買中心訂於今年8月15日上午舉行上櫃掛牌典禮，將邀請主管機關、凱基投信、ICE指數公司、證券金融業者與媒體代表共同見證台灣資產管理市場的重要里程碑。目前櫃買中心上櫃ETF掛牌總數已達104檔，整體ETF資產規模近新台幣2.7兆元。平衡型ETF的推出將有助提升台灣ETF場深度與商品廣度，引導資金活水流入具成長潛力的資本市場。櫃買中心表示，未來將持續配合金管會政策方針，協助業者發行創新商品，提升ETF市場國際競爭力，讓投資人享有更豐富的投資選擇與更靈活的資產配置工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。