0050正二持有一年停利5.8％！存股哥嘆「個性不搭」轉戰高股息：反人性抄底真做不到

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
經歷多次大跌與反彈後，存股哥選擇離開正二，轉向現金流穩定的高股息ETF。中央社
前天把持有一年左右的00631L（正二）出清嘍，共1,175股，損益+$16,398（5.8%），結論是個人認為正二持有的感覺跟我的個性不太搭，把這些資產轉換成現金流比較強的高股息可能會比較適合我目前的配置。

去年七月從273相對高點開始佈局，零股慢慢買壓低均價，雖然獲利%數沒有很高，但經過去年多次單日千點跌幅還有關稅股災，對我來說也算是馬馬虎虎還過得去了。

我認為正二是很強的標的，但不適合所有人，如果要把正二的威力最大化，跟存股類似也必需經歷很多反人性的內心交戰，個人持有心得如下。

低點重壓才能發揮兩倍槓桿特性

這類內部槓桿ETF的缺點是會有內部耗損（再自行搜尋），也因此持平或小漲反而沒辦法發揮正二的爆發力，這一年回顧來看，你願意在關稅期間加倉，去吃大反彈才能獲得更多的報酬

我自己是沒辦法做到這種抄底買法，因為正二本來就不是我的佈局主力，而且要在這種股災期加碼，不是所有人都有勇氣做這件事，但我有兩位老鐵有分享，關稅期間買了不少，現在獲利都蠻不錯的。

走長期持有路線就必須加大部位

那如果你要長期持有存正二，就要把部位加大甚至當成主力，用不大不小的部位持有，這樣會大大降低正二的效益，因為你是用更高的風險但換到的報酬卻不對等，類似我賣出的情形。

所以你要走這個長期持有流派的話就把正二部位拉高，去吃更大的長線指數成長，這樣付出的風險跟報酬比例才會對等，也能覆蓋正二的耗損情形，但要長期持有也必需克服可能遇到股災的心理壓力，以上大概是自己持有一年的心得。

而且持有正二沒辦法讓我繼續開槓桿，因為波動過大對維持率的幫助比較小，就算拿去開槓桿，像正二這類的標的，它的利率也會比金融股、高股息更高，總之就是因為個人資產配置還有股性的原因讓我停利正二。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 報酬 關稅 現金流 資產配置 00631L元大台灣50正2

