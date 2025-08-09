景氣燈號轉弱…台股要保守了？小童曝0050買賣防守價

＊影音拍攝時間為8月1日

景氣對策信號續綠要賣股嗎？

嗨大家好！我是小童。

6月的景氣信號燈持續呈現綠色，而且還比上個月少了2分，不要小看這2分ㄛ，因為這樣所以它創下了近16個月以來的新低。那到底台股後市該怎麼看，還可以續抱嗎？

分數下滑的關鍵

會導致這次分數下滑的關鍵，其實是在於加班工時和批發零售餐飲營業額的雙雙轉弱，尤其在汽機車的交車遞延，這讓批發與零售業整體的營業額出現下滑。

再來，除了景氣信號之外，領先指標也已經連續第五個月走弱。這代表什麼？代表未來幾個月的經濟走勢有機會存在蠻大的變數，而這都通通離不開關稅跟拉貨潮所帶來的影響！

國發會也有提到，下半年如果AI需求可以持續強勁，那台灣的景氣就有機會撐住。確實我們可以看到，不論是輝達計劃來台灣設廠、台積電兩奈米的準備量產、跟美國科技大廠砸錢蓋資料中心等等，確實是存在非常多的產業利多。

但同時我們也不能忽略，很多傳產在上半年其實都已經提前拉貨，而成熟製程的需求也可能慢慢趨緩。換句話說，目前的股市雖然有科技股例如AI概念或無人機等等在撐盤，但更多的是底部動也不動的成熟製程或其他的傳產類股！

中小企業的衝擊

也因為關稅跟匯率的問題，不少中小企業都受到非常大的衝擊。根據勞動部的資料顯示，光是無薪假的部分就已經突破3,100人，而實施的企業家數則是高達179家，甚至有部份公司還開始裁員，因此關於關稅跟匯率的問題確實不能忽視！

景氣燈號從紅轉綠的影響

而景氣信號燈由紅轉綠，對股市又會有哪些影響呢？如果根據過去幾次的歷史經驗來看，往往當燈號從紅轉向綠，股市就有蠻大的機率開始修正，至少過去五次經驗中就有四次皆是如此，其中一次則是橫盤震盪。

甚至當燈號從紅轉向綠，也有蠻大的機率會一路下探到景氣低迷的藍燈。這些都是為什麼我會在現階段偏於保守的原因。當然，你也可以繼續做多，但就是要回到我常常分享的資金分配跟風險規劃，這樣才不會在極端反轉來臨的時候，傷得太重！

0050規劃

接著來看看0050的部份該怎麼規劃。

首先恭喜有看到我在4月4號關稅大跌那時候上片分享「四月抄底、賣債轉股」的大家，基本上只要你四月有去買，那這波都可以賺到非常亮眼的成績。過程中我也公開分享我逆勢減碼了兩次，為了降低風險、換到便宜美元來轉投資其他海外市場，例如這波大漲的加密貨幣。

剩餘部位我會等到真正的空方轉勢來臨才出清。初步的話，我先抓台指收盤跌破23,000點，或是0050跌破50.25元的價位，如果收盤跌破，可能就會產生比較明確的修正行情。往下的話，我會暫時偏好在21,000到20,000區間再來觀察。

甚至圖中我們也可以看到有一個橘色的密集成交區，一開始我們確實把它當成壓力或套牢區，期望價格反轉，但因為轉勢一直沒有出現，而且還消化過去，因此也只能持續偏多觀察。

總之，0050的部份我的看法是一樣的，要買可以，但一定要降低比例慢慢買。如果不想降比例，那就一定要規劃防守點，畢竟我相信誰都不想再經歷一次三四月那樣的套牢，結果當價格來的時候卻沒錢買的窘境。

如果你真的懶得學習價量分析，至少也可以用我之前分享過很多次的「均線搭配乖離率」，在高檔減少投入、低檔加碼佈局，這樣就有機會取得比較漂亮的平均成本！

總之，以目前的關稅、景氣信號燈、甚至歷史股價分析來看，確實有可能是箭在弦上。如果你底部沒有買到，我就不是很喜歡在這邊追多。尤其目前走勢是很多黑K大於紅K，紅K也越來越少。

當然，你可能擔心後續繼續漲、錯過行情怎麼辦？但市場上那麼多投資工具可以選，沒有人說一定要買0050，對吧？就好比我們提前預告的越南股市00885，也大漲了20%。

甚至沒有人說一定要all in去買，將資金分配好、用你能承受的風險去分批投入，這樣操作上也比較不會壓力太大而患得患失抱不住，也才能在真正拉回來臨時有更多資金加碼投入。

