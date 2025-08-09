快訊

他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

兒童帳戶不再只把壓歲錢存進 從小參與理財建立金錢觀

楊柳颱風威脅、距離多近？ 粉專指它這天將入險區：得看它能否撐過去

0050、0056股息剛好Cover質押利息！存股哥曝月月配心法：集中火力買0056

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
8月8日不只是父親節，也是ETF投資人的股息日，存股哥分享，持有27張0056、6張0050，本季領到股息共2萬4442元，剛好Cover股票質押續約利息2萬4166元，實現「以息養息」，並強調投資節奏要找到最適合自己的步調。中央社
8月8日不只是父親節，也是ETF投資人的股息日，存股哥分享，持有27張0056、6張0050，本季領到股息共2萬4442元，剛好Cover股票質押續約利息2萬4166元，實現「以息養息」，並強調投資節奏要找到最適合自己的步調。中央社

＊原文發文時間為8月8日

8/8什麼日？是父親節也是0056、0050股息發放日，本季我領0056股息$23,372、0050股息$1,070，共$24,442，但我沒有股息再投入，而是直接拿去做股票質押續約，合約利息共$24,166，股息完美Cover。

一年半前開始使用群益股票質押到現在已經跑完第一個一年半嘍，依然繳息不還本半毛本金沒還過，今天做續約重新下一個一年半合約，群益續約流程很簡單，打電話確認利息金額，結清就可以續約了。

很多人在講開槓桿的理論，也很多人說不要借貸存股，當然他們有各自的利基點沒有問題，開槓桿這件事本來就是要經過全方位的評估，而我是選擇直接實作給你看，我覺得這樣比講一大堆理論更清楚一點。

目前0056持有27張，明年預計集中火力買0056，為的是要補足某幾個月份的月配現金流，上次有人問我為什麼這麼執意月月配？沒什麼特別原因只是我的個人愛好而已，而且退休族本來就需要更穩定的現金流支援。

0050現在持有6張，成本均價49.8，其中5張是開槓桿用股票質押買的，目前帳面+$15,900（5.32%），天下武功唯快不破，過去認為開槓桿買大盤指數是比較不適合的，結果現在還是走上這條路了，這部分之後再來跟大家分享。

總之投資沒有對錯，對你來說最舒服的節奏就是最適合你的投資，我也會繼續提升總資產、現金流，這些就是生活的底氣與安全感，這個月底我還有第一金股息六萬多，安全感滿滿。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 大盤 均價 本金 父親節 現金流 股票質押 0050元大台灣50 0056元大高股息

延伸閱讀

00919一直維持配息0.72是灌水灌太大？存股哥講實話：用股價表現來看確實要稍微調整

台積電創新高…市值型ETF四月來飆漲逾四成！00905、0050、006208強勢領跑

00985A+0050成新寵 網友趁台股大跌雙主流配置火熱討論

月薪55K到開業年營收560萬！土地婆麗娜：賺錢後才發現「快樂很簡單」

相關新聞

0050、0056股息剛好Cover質押利息！存股哥曝月月配心法：集中火力買0056

＊原文發文時間為8月8日 8/8什麼日？是父親節也是0056、0050股息發放日，本季我領0056股息$23,372、0050股息$1,070，共$24,442，但我沒有股息再投入，而是直接拿去做股

大盤攻高 主動式 ETF「漲」相佳

台股連續兩日上漲，7日加權指數突破24,000點，8日續漲0.07%，終場以24,021點作收。此波漲勢主要受惠於美國晶...

健鼎財報爆棚股價飆新高 10檔ETF搭順風車

AI題材持續發燒，PCB族群接棒上演漲勢！印刷電路板龍頭健鼎（3044）2025年第2季每股盈餘（EPS）衝上4.65元...

「小台積電」0052分割作業展開在即 降門檻後有望助攻市場流動性

富邦投信旗下富邦科技（0052）已於日前取得主管機關核准進行分割作業，8日決議將於9月25日召開受益人大會，決議是否啟動...

00985A+0050成新寵 網友趁台股大跌雙主流配置火熱討論

台股近期震盪，不少投資人選擇逢低加碼ETF。原PO分享，自己在台股大跌時選擇買進老牌市值型ETF「0050」以及新上市、主動式ETF「00985A」，直言這組合兼具穩健與成長雙重優勢，引起熱烈討論。

富邦科技 ETF 0052分割作業展開在即 降門檻後有望助攻市場流動性

富邦投信旗下富邦科技ETF（0052）已於日前取得主管機關核准進行分割作業，8日決議將於9月25日召開受益人大會，決議是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。