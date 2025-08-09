0050、0056股息剛好Cover質押利息！存股哥曝月月配心法：集中火力買0056

＊原文發文時間為8月8日

8/8什麼日？是父親節也是0056、0050股息發放日，本季我領0056股息$23,372、0050股息$1,070，共$24,442，但我沒有股息再投入，而是直接拿去做股票質押續約，合約利息共$24,166，股息完美Cover。

一年半前開始使用群益股票質押到現在已經跑完第一個一年半嘍，依然繳息不還本半毛本金沒還過，今天做續約重新下一個一年半合約，群益續約流程很簡單，打電話確認利息金額，結清就可以續約了。

很多人在講開槓桿的理論，也很多人說不要借貸存股，當然他們有各自的利基點沒有問題，開槓桿這件事本來就是要經過全方位的評估，而我是選擇直接實作給你看，我覺得這樣比講一大堆理論更清楚一點。

目前0056持有27張，明年預計集中火力買0056，為的是要補足某幾個月份的月配現金流，上次有人問我為什麼這麼執意月月配？沒什麼特別原因只是我的個人愛好而已，而且退休族本來就需要更穩定的現金流支援。

0050現在持有6張，成本均價49.8，其中5張是開槓桿用股票質押買的，目前帳面+$15,900（5.32%），天下武功唯快不破，過去認為開槓桿買大盤指數是比較不適合的，結果現在還是走上這條路了，這部分之後再來跟大家分享。

總之投資沒有對錯，對你來說最舒服的節奏就是最適合你的投資，我也會繼續提升總資產、現金流，這些就是生活的底氣與安全感，這個月底我還有第一金股息六萬多，安全感滿滿。

