00918小幅折價優勢 套利空間值得期待

台股攻上24000點創今年新高點，帶動台股高股息ETF表現，大華優利高填息30（00918）8日淨值成功填息，帶動00918掛牌以來至今已經除息九次，已經成功填息六次，再次驗證其強勁的填息實力。

根據CMoney統計至7月底，00918近一年、近兩年含息總報酬率在規模前十大高股息ETF中皆排名第一，顯示00918納入「填息因子」篩選，「會配也會漲」的策略布局效果顯著。

00918的核心持股涵蓋電子、金融、傳產等多元領域，近期如鴻海（2317）、京元電子（2449）等個股，在AI題材與美國供應鏈布局利多下強勢上漲，也進一步助攻00918順利填息。

值得一提的是，00918今日淨值成功填息，但市價22.4元仍略低於淨值22.54元，代表00918目前處於折價，折價幅度約0.62%，投資人目前買進具備低價進場優勢，市價回升至淨值的空間值得期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。