大盤攻高 主動式 ETF「漲」相佳

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
台股連續兩日上漲，7日加權指數突破24,000點，8日續漲0.07%，終場以24,021點作收。此波漲勢主要受惠於美國晶片關稅政策調整，對於已在美國建廠或承諾建廠的企業給予關稅豁免，利空出盡後推升市場信心，AI與電子相關概念股強勢反彈，帶動台股ETF走揚。

根據CMoney統計，在台掛牌的67檔台股原型ETF中，8日近八成皆收漲，單日漲幅超過1%的共有六檔，其中主動式ETF占一半，表現搶眼。

其中，主動統一台股增長（00981A）以單日漲幅2.18%居台股原型ETF之冠，收盤價攀升至12.66元，創下掛牌以來新高。其他單日漲幅超過1%的還有富邦台灣中小（00733）、主動群益台灣強棒（00982A）、中信上櫃ESG 30（00928）等。

美國總統川普6日宣布調整晶片關稅政策，原本擬對進口晶片及半導體產品課徵100%關稅，但對於在美國擁有設廠或建廠計畫的企業給予關稅豁免。此項政策調整大幅提振市場信心。這項關稅政策立即牽動全球半導體產業鏈，台積電（2330）被視為最大受惠者，帶動台股連續兩日上漲。不僅台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）等半導體權值股相繼走強，整體電子產業表現也隨之走揚，台股後市不淡。

投資專家指出，台股站上24,000點高檔震盪區間，投資人可透過主動式ETF參與未來投資機會，特別是在政策利多加持下，相關概念股後續表現值得持續關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 關稅

