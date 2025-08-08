健鼎財報爆棚股價飆新高 10檔ETF搭順風車

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage

AI題材持續發燒，PCB族群接棒上演漲勢！印刷電路板龍頭健鼎（3044）2025年第2季每股盈餘（EPS）衝上4.65元歷史新高，激勵8日股價勁揚9.47%，收在312元創新天價，帶動10檔相關ETF同步走揚。

健鼎第2季營收達179億元，受惠產品組合優化，毛利率提升至26.21%，營業利益32.24億元，稅後淨利24.44億元，單季EPS達4.65元，刷新歷史單季紀錄。累計上半年EPS為9.13元，獲利表現亮眼。業界人士分析，健鼎受惠AI伺服器、網通設備及車用電子等高階應用需求暢旺，產能利用率維持高檔，推升獲利結構優化。

亮麗財報出爐後，健鼎今日開盤即強勢表態，盤中一度觸及漲停價313.5元，終場收在312元，大漲27元或9.47%，成交量放大至2.8萬張，再度改寫收盤歷史新高。

健鼎股價創高，也帶動持股相關ETF表現。觀察主要ETF持股權重，FT臺灣永續高息（00961）以7.33%居冠，為最大受惠者；富邦臺灣中小（00733）持股比重6.57%次之；復華台灣科技優息（00929）占比4.42%排第三。

展望後市，健鼎看好AI伺服器需求持續成長，預期相關應用在整體伺服器營收占比將進一步提升。隨著AI運算需求增溫，記憶體模組需求回暖，DDR4、DDR5等高階產品可望同步帶動營運成長。

法人指出，健鼎已打入全球四大雲端服務商供應鏈，在AI伺服器板卡布局持續強化下，產業地位日益重要，股價後續表現值得期待。

值得注意的是，健鼎股利政策穩健，2020年以來每年現金股利均維持7元以上，以目前股價計算，現金殖利率約4%至6%，對高股息ETF配息表現具正面助益。

持有健鼎銓重高的前十ETF。(資料來源：CMoney)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

