「小台積電」0052分割作業展開在即 降門檻後有望助攻市場流動性

富邦投信旗下富邦科技（0052）已於日前取得主管機關核准進行分割作業，8日決議將於9月25日召開受益人大會，決議是否啟動分割。

0052將啟動分割計畫，預計採「一拆五」甚至「一拆六」方式進行，讓投資人進場門檻大幅降低。若以7月21日收盤價199.65元計算，現行買進1張需投入近20萬元，分割後一張僅需約4萬元，將有助吸引更多散戶參與，也提升市場流動性。

0052於2006年8月28日成立，追蹤指數為「臺灣資訊科技指數」，由臺灣50指數與臺灣中型100指數成分股中，選擇依FTSE全球產業分類系統（ICB行業分類指標）中產業類別為科技類的公司。其中因台積電（2330）持股比重超過六成，被市場暱稱為「小台積電」。隨著台股長期走多，基金價格自初次發行價32.48元一路上漲，至7月21日已升逾六倍，雖彰顯科技產業長期成長力道，但也逐漸墊高投資門檻。

富邦投信指出，鑒於台股市場習慣以1,000股為單位進行交易，零股市場的撮合時間需待5秒撮合且流動性較低，因此投資人多以單張為投資單位，所以單張價格過高會提高投資人參與的難度。

舉例而言，當基金市價為200元時，購買1張需耗費20萬元現金，投資門檻較高，不利於一般散戶參與。然而，若基金以五倍進行分割，分割價格將降至40元，可大幅降低投資門檻，促使更多投資人參與。

此外，單張基金價格下降，投資人可更加靈活地調整資產配置，進一步提升投資組合的流動性。由此可見，ETF分割後將有效降低投資門檻與提升流動性。

事實上，ETF分割與反分割是國際市場的常見機制，能維持產品交易價格在合理區間。台灣證券交易所自2021年4月起正式開放ETF分割及反分割作業程序，目的即在於健全ETF交易制度、促進市場發展。富邦投信強調，此次分割計畫正是為接軌國際實務，同時滿足國內投資人對科技股資產配置的需求。

富邦投信表示，截至2025年6月，0052受益人數達30,452人，基金規模約149.34億元。觀察同業產品亦有類似需求，顯示投資人對靈活調整台股資產比重有一定程度渴望，因此分割不僅有助活絡交易，也符合集體投資利益。

富邦投信補充，ETF分割僅調整每單位淨值及持有張數，並不影響受益人持有的總資產價值。例如，分割後雖單位價格下降，但投資人持有的單位數增加，總價值維持不變。因此，此舉將同時兼顧投資人權益與市場發展，符合證交所對ETF交易制度更完善的方向。

富邦科技（0052）預計將於9月25日召開受益人大會，正式分割時程仍須待受益人大會決議通過後公告。市場預期，若分割順利完成，將進一步釋放「小台積電」的市場吸引力，讓更多投資人以更親民的價格參與台灣科技產業成長紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。