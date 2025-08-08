00985A+0050成新寵 網友趁台股大跌雙主流配置火熱討論

台股近期震盪，不少投資人選擇逢低加碼ETF。原PO分享，自己在台股大跌時選擇買進老牌市值型ETF「0050」以及新上市、主動式ETF「00985A」，直言這組合兼具穩健與成長雙重優勢，引起熱烈討論。

原PO表示，0050作為台股最知名的市值型ETF，長期持續投入「就是讚」，而00985A作為主動式ETF，掛牌首日即未破發、成交量逼近四萬張，顯示市場認同度高、流動性佳，首日「開張即見紅」引來不少關注。

有別於0050只追蹤市值前50大、被動投資、半年配息，00985A則選股池擴大到前150大，並增加基本面篩選、主動換股彈性，且單一持股上限拉高至30%，更貼近大盤權重。原PO認為，兩檔ETF本質不同，能因應不同市場環境「行情明朗時，主動型靈活操作；局勢混亂時，被動型表現較穩。」因此規劃以60%持有0050、40%持有00985A的方式定期定額，隨市場表現再做調整。

在留言區，不少網友也分享自身策略，有人同樣大跌時買進數十張，主張「關稅確定後價格恐難回落」，也有人採用每月定期定額、或在甜甜價下大量布局。另有網友指出，00985A汰弱留強，剔除了不少0050內長期表現不佳的成分，認為「只要關稅底定後，漲勢就會一路上去」。

也有資深網友觀察，00985A選股邏輯強調汰弱換強，但權重分布仍保有大盤核心，因此近期部分資金分批轉入，期待與0050「雙主流」組合互補提升整體表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。