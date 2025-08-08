日本東證指數首次飛越3000點 這檔「巴菲特概念」日股ETF創掛牌新高

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

隨著美日對等關稅底定，日本股市也迎來歷史性突破，日本東證指數8日首次突破3,000點大關、創下歷史新高，日經225指數狂飆2.22%，逼近42,000點大關，連續第四個交易日上漲，展現強勁多頭力量。

這波日股漲勢中，巴菲特鍾愛的日本五大商社，股價也不斷創新高，其中，丸紅近一年來漲約39.2%、住友商事漲25.3%、伊藤忠漲17.1%、三井物產漲10.9%、三菱商事漲10.4%，漲幅皆來到雙位數，也激勵台灣掛牌的日股ETF表現。其中追蹤日本五大商社股的中信日本商社ETF（00955），今日盤中漲幅逾2%，創下掛牌以來新高。

今年上半年，巴菲特曾在他最後一次主持的波克夏股東會上宣稱，日本五大商社股票「50年都不會賣」，接班人阿貝爾也稱自己與這五家公司一年至少會開會一兩次，將致力與其建立長期且穩固的合作關係。這番言論吸引許多認同股神投資哲學的投資人，也讓00955的受益人數今年以來成長逾200%。

中國信託投信指出，日本商社不僅積極拓展能源、金屬、糧食等傳統領域，亦跨足新能源、AI、再生能源等新興產業，帶動整體獲利動能，再加上巴菲特重倉與其表明「再50年也不會賣出」，更增添投資人信心。在日股基本面改善、資本報酬提升與評價上仍具吸引力的背景下，00955具備中長線投資價值。建議投資人可透過00955，把握日本經濟復甦與商社轉型的契機，享受潛在紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

