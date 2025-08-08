防禦力高、波動低 短債 ETF 受寵、今年來受益人增逾4.6萬人

受關稅政策陰影干擾，及聯準會降息時程舉棋不定，市場風險趨避意識抬頭，短天期債券因存續期短，受市場行情與利率變動的影響較小，還能兼顧收益需求，吸引投資者目光，就連股神巴菲特旗下的波克夏公司也增持美國短天期公債，再觀察投信發行之各類型債券ETF受益人數變化，無論是第3季以來，或是今年以來，也都以短天期債券ETF人氣最旺，第3季來受益人數增加1,447人，今年來更是大增46,419人。

財富管理專家指出，相較於直投債券，債券ETF因投資門檻更為友善，且透過券商平台即可下單，交易便利性高，也因持有一籃子債券標的而能分散單一持債風險，加上同樣具有配息機制，成為近年來投資大眾存債時首選項目。不過市場環境變化多端，存債同樣須留意國際局勢、經濟數據、政治不確定性等影響，短天期投資等級債ETF因兼具資產品質與穩健收益，又因存續期較短對利率波動的敏感度相對低，有助降低波動風險，更是現階段市場前景尚未明朗下，投資人的存債組合中不可或缺的標的。

群益ESG投等債0-5（00985B）經理人謝明志表示，現階段投資等級債殖利率仍具吸引力，加上在全球政經局勢仍具不確定性下，投資等級債有望持續成為資金青睞的避風港。若進一步從資產品質、收益水準、天期等重點面向來看，將ESG作為選債準則之一的0-5年期短天期BBB投等債ETF是現階段投資人既想存債，又期望穩健抗震的優先考量標的。

謝明志說明，主因BBB級公司債在殖利率上更明顯領先於一般投等債，其中重視ESG經營的發債企業在營運與長期獲利上更相對穩健，而短天期債因存續期間短，對利率波動的敏感度相對較低，有助進一步平衡波動風險，有助一次滿足投資者對投組防禦、收益來源建立、資產品質掌握等多重投資需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。