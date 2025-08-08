健鼎（3044）Q2財報爆發…盤中衝新高！00961等高權重ETF同步受惠

AI應用題材持續延燒，繼晶圓代工龍頭台積電後，資金動能擴散至PCB（印刷電路板）族群。產業獲利王健鼎（3044）昨（7）日公布第二季財報，單季每股純益（EPS）以4.65元改寫歷史新高，激勵今（8）日股價放量大漲9.47%，終場收在312元，與盤中高點313.5元雙雙創下歷史新天價。

健鼎公告第二季財報，營收達179億元，在產品組合優化下，毛利率站穩26.21%，營業利益32.24億元，稅後純益24.44億元，單季EPS達4.65元，表現優於市場預期。累計上半年EPS為9.13元，獲利能力穩居前段班。

法人分析，健鼎受惠於AI伺服器、網通設備及車用電子等高階產品需求強勁，產能利用率維持高檔，帶動獲利結構顯著提升。

在亮眼財報加持下，健鼎今日股價上演慶祝行情，早盤即強勢表態，盤中一度攻上涨停價313.5元，儘管尾盤漲幅收斂，終場仍大漲27元，以312元作收，再創收盤新高價。

隨著健鼎股價持續走高，持有該股的ETF亦同步受惠。據觀察，成分股中健鼎占比較高的FT臺灣永續高息（00961）、富邦臺灣中小（00733）、復華台灣科技優息（00929）及元大台灣價值高息（00940）等ETF，近期淨值表現均跟隨健鼎的強勢行情而水漲船高，成為市場關注焦點。

健鼎股價勁揚創高！這幾檔ETF可望受惠

股票代號 ETF名稱 健鼎權重(%) 00961 FT臺灣永續高息 7.33 00733 富邦臺灣中小 6.5651 00929 復華台灣科技優息 4.416 00940 元大台灣價值高息 3.57 00918 大華優利高填息30 3.38 00932 兆豐永續高息等權 3.01 009802 富邦旗艦50 2.849 00981A 主動統一台股增長 2.4 00980A 主動野村臺灣優選 2.35 00985A 主動野村台灣50 1.9 資料來源：CMoney

展望未來，PCB產業仍是市場主流投資趨勢，健鼎對下半年營運前景持樂觀態度。公司表示，AI伺服器需求將持續攀升，預期AI伺服器應用在整體伺服器營收占比將進一步提升，同時隨著AI運算需求大增，記憶體模組市場回溫態勢明確，包括DDR4及DDR5等高階產品需求強勁，可望同步推升公司營運動能，為整體營收與獲利成長注入新動力。

法人分析，將持續強化AI伺服器板卡布局，目前已成功打入全球四大雲端服務供應商（CSP）供應鏈，在產業鏈地位日趨重要下，未來股價仍具想像空間。

值得注意的是，健鼎除股價表現亮眼外，股利政策同樣穩健。觀察近年配息紀錄，自2020年起每年現金股利均維持在7元以上水準，以目前股價換算，現金殖利率約落在4%至6%區間，展現優異的股東回饋能力。

法人指出，健鼎穩定的高股息政策，將直接影響持股比重較高的FT臺灣永續高息（00961）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）等高股息ETF的未來配息表現，投資人可持續關注相關標的的股利分配情況。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。