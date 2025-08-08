健鼎（3044）Q2財報爆發…盤中衝新高！00961等高權重ETF同步受惠
AI應用題材持續延燒，繼晶圓代工龍頭台積電後，資金動能擴散至PCB（印刷電路板）族群。產業獲利王健鼎（3044）昨（7）日公布第二季財報，單季每股純益（EPS）以4.65元改寫歷史新高，激勵今（8）日股價放量大漲9.47%，終場收在312元，與盤中高點313.5元雙雙創下歷史新天價。
健鼎公告第二季財報，營收達179億元，在產品組合優化下，毛利率站穩26.21%，營業利益32.24億元，稅後純益24.44億元，單季EPS達4.65元，表現優於市場預期。累計上半年EPS為9.13元，獲利能力穩居前段班。
法人分析，健鼎受惠於AI伺服器、網通設備及車用電子等高階產品需求強勁，產能利用率維持高檔，帶動獲利結構顯著提升。
在亮眼財報加持下，健鼎今日股價上演慶祝行情，早盤即強勢表態，盤中一度攻上涨停價313.5元，儘管尾盤漲幅收斂，終場仍大漲27元，以312元作收，再創收盤新高價。
隨著健鼎股價持續走高，持有該股的ETF亦同步受惠。據觀察，成分股中健鼎占比較高的FT臺灣永續高息（00961）、富邦臺灣中小（00733）、復華台灣科技優息（00929）及元大台灣價值高息（00940）等ETF，近期淨值表現均跟隨健鼎的強勢行情而水漲船高，成為市場關注焦點。
健鼎股價勁揚創高！這幾檔ETF可望受惠
|股票代號
|ETF名稱
|健鼎權重(%)
|00961
|FT臺灣永續高息
|7.33
|00733
|富邦臺灣中小
|6.5651
|00929
|復華台灣科技優息
|4.416
|00940
|元大台灣價值高息
|3.57
|00918
|大華優利高填息30
|3.38
|00932
|兆豐永續高息等權
|3.01
|009802
|富邦旗艦50
|2.849
|00981A
|主動統一台股增長
|2.4
|00980A
|主動野村臺灣優選
|2.35
|00985A
|主動野村台灣50
|1.9
資料來源：CMoney
展望未來，PCB產業仍是市場主流投資趨勢，健鼎對下半年營運前景持樂觀態度。公司表示，AI伺服器需求將持續攀升，預期AI伺服器應用在整體伺服器營收占比將進一步提升，同時隨著AI運算需求大增，記憶體模組市場回溫態勢明確，包括DDR4及DDR5等高階產品需求強勁，可望同步推升公司營運動能，為整體營收與獲利成長注入新動力。
法人分析，將持續強化AI伺服器板卡布局，目前已成功打入全球四大雲端服務供應商（CSP）供應鏈，在產業鏈地位日趨重要下，未來股價仍具想像空間。
值得注意的是，健鼎除股價表現亮眼外，股利政策同樣穩健。觀察近年配息紀錄，自2020年起每年現金股利均維持在7元以上水準，以目前股價換算，現金殖利率約落在4%至6%區間，展現優異的股東回饋能力。
法人指出，健鼎穩定的高股息政策，將直接影響持股比重較高的FT臺灣永續高息（00961）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）等高股息ETF的未來配息表現，投資人可持續關注相關標的的股利分配情況。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
