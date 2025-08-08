ETF父親節大放送！00961首配年化14.8％搶鏡、00982B穩健配息百萬人同歡

快訊

父親節當天，00961、00982B等多檔熱門ETF同步發放現金股利，百萬投資人齊領「節日紅包」掀起社群熱議。00961首次配息年化高達14.8%，00982B則以穩健配息吸引保守型投資人，配息入帳讓不少人高喊「用ETF請爸爸吃飯超有感」。中央社
今天是父親節，也是許多ETF投資人的「發薪日」！多檔熱門ETF今日發放現金股利，粗估受益人數高達百萬人，不少投資人一早收到配息入帳通知，開心地在社群媒體分享截圖，直呼「這是給爸爸最好的父親節禮物」、「終於可以帶老爸去吃好料的了」。

在今日配息的ETF中，富蘭克林華美投信的FT臺灣永續高息（00961）最受矚目，年化配息率高達14.8%，堪稱配息王。更特別的是，這是00961上市後的首次配息，就交出如此亮眼成績單，讓首批投資人相當滿意。

有趣的是，00961本月還會再除息一次，預期年化配息率依然維持市場最高水準，已經讓不少投資人摩拳擦掌，準備搶搭這班「高息列車」。

對於比較保守的投資人，債券型ETF也是不錯選擇。像是FT投資級債20+（00982B）今天同樣有配息，年化配息率6.8%，雖然不如股票型ETF那麼驚人，但勝在風險相對較低，適合想要穩穩賺的族群。

投信業者表示，光是今天配息的這幾檔ETF，受益人數就超過百萬人，相當於每100個台灣人中就有4-5人受惠，可見ETF投資已成為全民理財的重要工具。在通膨壓力下，大家都在找能夠產生穩定現金流的投資商品，ETF配息就像是每個月的「零用錢」，讓投資理財變得更有感。

網友紛紛留言表示「用ETF賺來的錢請爸爸吃飯，感覺特別有意義」、「理財有成果，孝親也更有底氣」、「百萬人一起領錢的感覺真爽」。看來這個父親節，不只爸爸們收到了心意，百萬投資人的荷包也跟著豐收了。

8月8日現金股利發放ETF精選名單

代號股票名稱配息頻率每單位配息金額年化配息率
00961FT臺灣永續高息月配0.11514.8%
00900富邦特選高股息30月配0.19.7%
00982BFT投資級債20+月配0.0526.8%
0056元大高股息季配0.8669.7%
00908富邦入息REITs+季配0.2116.6%
00892富邦台灣半導體半年配0.1882.1%
006208富邦台50半年配0.8661.7%
0050元大台灣50半年配0.361.4%
006203元大MSCI台灣半年配0.551.2%

資料來源：CMoney

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 父親節 00982BFT投資級債20+ 00961臺灣ESG永續高息

