ETF父親節大放送！00961首配年化14.8％搶鏡、00982B穩健配息百萬人同歡

今天是父親節，也是許多ETF投資人的「發薪日」！多檔熱門ETF今日發放現金股利，粗估受益人數高達百萬人，不少投資人一早收到配息入帳通知，開心地在社群媒體分享截圖，直呼「這是給爸爸最好的父親節禮物」、「終於可以帶老爸去吃好料的了」。

在今日配息的ETF中，富蘭克林華美投信的FT臺灣永續高息（00961）最受矚目，年化配息率高達14.8%，堪稱配息王。更特別的是，這是00961上市後的首次配息，就交出如此亮眼成績單，讓首批投資人相當滿意。

有趣的是，00961本月還會再除息一次，預期年化配息率依然維持市場最高水準，已經讓不少投資人摩拳擦掌，準備搶搭這班「高息列車」。

對於比較保守的投資人，債券型ETF也是不錯選擇。像是FT投資級債20+（00982B）今天同樣有配息，年化配息率6.8%，雖然不如股票型ETF那麼驚人，但勝在風險相對較低，適合想要穩穩賺的族群。

投信業者表示，光是今天配息的這幾檔ETF，受益人數就超過百萬人，相當於每100個台灣人中就有4-5人受惠，可見ETF投資已成為全民理財的重要工具。在通膨壓力下，大家都在找能夠產生穩定現金流的投資商品，ETF配息就像是每個月的「零用錢」，讓投資理財變得更有感。

網友紛紛留言表示「用ETF賺來的錢請爸爸吃飯，感覺特別有意義」、「理財有成果，孝親也更有底氣」、「百萬人一起領錢的感覺真爽」。看來這個父親節，不只爸爸們收到了心意，百萬投資人的荷包也跟著豐收了。

8月8日現金股利發放ETF精選名單

代號 股票名稱 配息頻率 每單位配息金額 年化配息率 00961 FT臺灣永續高息 月配 0.115 14.8% 00900 富邦特選高股息30 月配 0.1 9.7% 00982B FT投資級債20+ 月配 0.052 6.8% 0056 元大高股息 季配 0.866 9.7% 00908 富邦入息REITs+ 季配 0.211 6.6% 00892 富邦台灣半導體 半年配 0.188 2.1% 006208 富邦台50 半年配 0.866 1.7% 0050 元大台灣50 半年配 0.36 1.4% 006203 元大MSCI台灣 半年配 0.55 1.2% 資料來源：CMoney

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。