野村再創巔峰 寫下史上台日跨境 ETF 新篇章

2025年野村投信成功推出兩檔全台首檔主動式ETF之後，持續站在趨勢浪頭前，今再拔頭籌再創新巔峰，寫下台灣金融業史上首宗台日跨境ETF新篇章，創台灣史上ETF發展的重要成長新引擎，結合日本最大ETF發行商日本野村資產管理，開啟投資日股黃金直投通道，主動為台灣ETF市場增添創新能量，展現台灣邁向亞洲資產管理中心政策推動下的實質成果。

日本走出失落30年，不光是GDP、加薪幅度頻創新高，連東證指數也創歷史新高。日本從「價值漥地」到「投資勝地」正逢天時、地利、人和的階段，投資日股站在巨人肩膀上，單刀直入直接投資東證一部上市公司，零時差、零距離，一次All in日股行情，快速參與日本一流精英企業成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。