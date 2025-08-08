爸爸節快樂！ETF也有「老爸概念股」？國泰投信父親節理財攻略曝光

父親節來臨，除了吃大餐、送禮物，不妨考慮送一份長期有感的理財禮物。國泰投信特別針對三種不同生活型態的爸爸，設計出「專屬ETF投資清單」，讓爸爸的資產配置更貼近生活需求。針對即將擔任父親的「準爸爸」，可自行選擇市值型ETF如國泰台灣領袖50（00922）參與台股成長；而上有老、下有小的「三明治族爸爸」，則可考慮高股息ETF如國泰永續高股息（00878）增加現金流；而「退休爸爸」則適合低波動、抗震力強的ETF如國泰股利精選30（00701），以守住退休金為首要目標。

00922基金經理人蘇鼎宇表示，對於結婚後愛妻正在備孕或即將擔任父親的「準爸爸」，資產配置上更偏好長期成長型標的。00922追蹤的「MSCI台灣領袖50精選指數」與台股加權指數的相關係數達0.99，近期該指數依循《臺灣證券交易所股份有限公司認可指數股票型基金之發行人及標的指數資格應行注意事項》，放寬單一成分股限制，意味最大成分股台積電（2330）的權重將進一步提高，00922也將更貼近台股主流走勢，成為準爸爸參與大盤成長的理想工具。

對於同時照顧長輩與扶養小孩的三明治族爸爸來說，生活開銷龐大，資金運用彈性需求高，現金流成為理財規劃的核心。00878、00701經理人游日傑說明，00878採季配息設計，成分股篩選上結合ESG及高股息，產業夠分散。00878也有實際填息紀錄，讓投資人領息之餘，資本價值不受損。對於三明治族爸爸而言，00878是一檔有望兼顧息收與追求成長的實用工具。

游日傑說，隨著年紀漸長，退休族群對市場波動的承受度相對較低，偏好投資波動小、獲利穩定的企業。「退休族爸爸」則可關注00701，成分股當中，金融股與電信三雄合計占比高達8成，包含中信金（2891）、玉山金（2884）、兆豐金（2886）、中華電（2412）、台灣大（3045）等「長輩概念股」，具備高度防禦力與低波動，對於退休爸爸而言是抗震的理財好夥伴。

國泰投信ETF研究團隊提醒，今年以來國際市場震盪劇烈，面對波動時，投資人不必驚慌失措，透過定期定額、逢低加碼等策略，不僅能分散進場風險，也能逐步累積退休金。無論是準爸爸、三明治族爸爸或退休爸爸，都可以依照自身需求選擇合適的ETF，善用投資理財工具，有紀律地進行資產配置，讓理財成為生活的一部分，成為真正的「樂活爸爸」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。