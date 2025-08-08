台積電創新高…市值型ETF四月來飆漲逾四成！00905、0050、006208強勢領跑

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電股價創下歷史新高，帶動市值型ETF如00905、0050、006208等近四個月漲幅超過43%，表現全面超越大盤。法人認為，科技權值股強勢，加上ETF分散與低費用優勢，市值型ETF成為現階段投資人布局核心。中央社
美國總統川普宣布將對所有輸美晶片及半導體課徵100％關稅，不過，由於台積電(2330)積極在美擴大投資，因此外界解讀可豁免晶片關稅，這也帶動7日股價走勢，終場上漲4.89％、收在歷史新天價1180元，這也連帶帶動台股大盤大556點，攻上2萬4千點大關。

在大盤收復2萬4千點的同時，似乎也逐步擺脫4月股災暴跌的陰霾，其中，台積電的亮眼表現，也助攻含「積」量高的市值型ETF。觀察台股從4月9日股災以來的漲幅，大盤從4月9日收盤價的17391.76，逐步回升至8月7日的24003.77點，漲幅高達38.02％。

觀察多檔市值型ETF近4個月以來的績效表現，FT臺灣Smart（00905）的股價漲幅高達43.89%，緊隨其後的是老牌國民ETF元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）分別大漲43.50%、43.19%，表現全面超越大盤。

市值型ETF近4個月績效排名

ETF代號ETF名稱4/9收盤價8/7收盤價期間漲幅
00905FT臺灣Smart10.2314.7243.89%
0050元大台灣5036.5552.4543.50%
006208富邦台5085.9123.0043.19%
00922國泰台灣領袖501622.5540.94%
——台灣加權指數17391.7624003.7738.02%
00923群益台ESG低碳5016.4622.3535.78%
00912中信台灣智慧5014.419.1132.71%
009802富邦旗艦507.7210.2332.51%
00938凱基優選3011.5815.1430.74%

法人分析，市值型ETF的成分權重大多集中在台積電、聯發科、鴻海等科技主流權值股，受惠美國晶片政策明朗與AI產業熱潮，在短線上「強者恆強」，也因此含「積」量高，或是科技股權重高的市值型ETF，仍維持強勢格局，拉抬ETF與大盤齊飆。

台股市值型ETF的整體資產規模與受益人數同樣也屢創新高，專家認為，接下來到年底，仍以追蹤大盤、資金規模大、流動性佳的ETF最受中長線投資人青睞，如00905、0050等，顯示散戶與法人資金同步卡位。

展望下半年至明年，AI、半導體、政策紅利等因素仍將主導台股，而市值型ETF因具「分散、透明、低費用」等優勢，成為投資人對抗波動、追求長線資本增值的重要工具，因此與其高風險追漲單一個股，不如分散押寶，將市值型ETF納為核心部位，把握這波市場浪潮下的資產成長的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電3名內鬼都是「這學校」畢業！網嘆：高學歷卻無廉恥

川普直言「英特爾被台灣榨乾」！網轟：牽拖…是Intel自爆

00918該擔憂配息縮水嗎？底氣強、填息紀錄優…2大關鍵曝光

0050先賣掉等「沒有不確定性」再進場？清流君：那你根本不配享有市場給的報酬

00918該擔憂配息縮水嗎？底氣強、填息紀錄優…2大關鍵曝光

近來高股息ETF配息新聞滿天飛，不少愛息族擔心高股息ETF配息縮水，還適合做為現金流的配置嗎？莫急、莫慌、莫害怕！達人建議可以用以下2大重點來檢視你手中的高股息ETF究竟配息底氣夠不夠厚，能不能長期配

0050先賣掉等「沒有不確定性」再進場？清流君：那你根本不配享有市場給的報酬

這幾周我收到最多的問題就是： 「清流君，現在0050要不要先賣掉觀望一下？」 「我想等美國對台關稅塵埃落定再進場」 拜託，如果你只願意在「沒有不確定性」的時候才進場，那你根本不配享有市場給的風險

00919一直維持配息0.72是灌水灌太大？存股哥講實話：用股價表現來看確實要稍微調整

＊原文發文時間為8月7日 幾週前有寫一篇00919股息推估，不過那篇文章被IG刪除了，剛好經過上個禮拜的資本平準金風波，那再來統整一次好了，不然到今天還是有人問我，高股息資本平準金被金管會限制的

買不起台積電（2330）？內行改抱00905…銅板價輕鬆搭上神山漲勢！

美對半導體關稅政策逐漸明朗，台積電（2330）獲豁免，股價應聲飆漲，創下1180元歷史新高，帶動台股昨（7）日大漲556.41點，一舉收復24000點大關。在這波由權王領軍的強勁漲勢中，對於資金有限的

爸爸節快樂！ETF也有「老爸概念股」？國泰投信父親節理財攻略曝光

父親節來臨，除了吃大餐、送禮物，不妨考慮送一份長期有感的理財禮物。國泰投信特別針對三種不同生活型態的爸爸，設計出「專屬E...

