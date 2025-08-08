台積電創新高…市值型ETF四月來飆漲逾四成！00905、0050、006208強勢領跑
美國總統川普宣布將對所有輸美晶片及半導體課徵100％關稅，不過，由於台積電(2330)積極在美擴大投資，因此外界解讀可豁免晶片關稅，這也帶動7日股價走勢，終場上漲4.89％、收在歷史新天價1180元，這也連帶帶動台股大盤大556點，攻上2萬4千點大關。
在大盤收復2萬4千點的同時，似乎也逐步擺脫4月股災暴跌的陰霾，其中，台積電的亮眼表現，也助攻含「積」量高的市值型ETF。觀察台股從4月9日股災以來的漲幅，大盤從4月9日收盤價的17391.76，逐步回升至8月7日的24003.77點，漲幅高達38.02％。
觀察多檔市值型ETF近4個月以來的績效表現，FT臺灣Smart（00905）的股價漲幅高達43.89%，緊隨其後的是老牌國民ETF元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）分別大漲43.50%、43.19%，表現全面超越大盤。
市值型ETF近4個月績效排名
|ETF代號
|ETF名稱
|4/9收盤價
|8/7收盤價
|期間漲幅
|00905
|FT臺灣Smart
|10.23
|14.72
|43.89%
|0050
|元大台灣50
|36.55
|52.45
|43.50%
|006208
|富邦台50
|85.9
|123.00
|43.19%
|00922
|國泰台灣領袖50
|16
|22.55
|40.94%
|——
|台灣加權指數
|17391.76
|24003.77
|38.02%
|00923
|群益台ESG低碳50
|16.46
|22.35
|35.78%
|00912
|中信台灣智慧50
|14.4
|19.11
|32.71%
|009802
|富邦旗艦50
|7.72
|10.23
|32.51%
|00938
|凱基優選30
|11.58
|15.14
|30.74%
資料來源：CMoney
法人分析，市值型ETF的成分權重大多集中在台積電、聯發科、鴻海等科技主流權值股，受惠美國晶片政策明朗與AI產業熱潮，在短線上「強者恆強」，也因此含「積」量高，或是科技股權重高的市值型ETF，仍維持強勢格局，拉抬ETF與大盤齊飆。
台股市值型ETF的整體資產規模與受益人數同樣也屢創新高，專家認為，接下來到年底，仍以追蹤大盤、資金規模大、流動性佳的ETF最受中長線投資人青睞，如00905、0050等，顯示散戶與法人資金同步卡位。
展望下半年至明年，AI、半導體、政策紅利等因素仍將主導台股，而市值型ETF因具「分散、透明、低費用」等優勢，成為投資人對抗波動、追求長線資本增值的重要工具，因此與其高風險追漲單一個股，不如分散押寶，將市值型ETF納為核心部位，把握這波市場浪潮下的資產成長的機會。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
