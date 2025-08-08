17檔台股 ETF 領先大盤創高 97.5萬人都賺錢、這檔價量齊揚最旺

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
收盤創新高、價量齊揚成交日均量5千張以上的台股ETF。（資料來源：CMONEY、2025/8/7）
收盤創新高、價量齊揚成交日均量5千張以上的台股ETF。（資料來源：CMONEY、2025/8/7）

受到半導體關稅可望豁免利多，加上台積電創收盤歷史新高，台股7日大漲556.41點，漲幅2.37%，以24,003.77點收盤，成功站上24,000點大關，不但創下今年新高，也創2024年7月10日以來新高，成為史上第三高，距離歷史新高指日可待。大盤氣勢如虹，讓台股ETF績效紅通通，17檔領先大盤創下收盤新高，讓97萬5,085受益人賺錢。

進一步觀察這17檔台股ETF價量表現，以近一周績效來看主動群益台灣強棒（00982A）上漲4.34%表現居冠，成交均量來看也是以6.4萬張拿下人氣王，堪稱價量齊揚最旺的台股ETF。其他成交日均量5,000張以上價量齊揚的分別為主動統一台股增長（00981A）、主動野村臺灣優選（00980A）、富邦旗艦50（009802）、富邦台50（006208）、主動安聯台灣高息（00984A）、凱基台灣AI50（00952）。

整體來看前三名都是主動式台股ETF，更彰顯出主動選股的優勢，市場法人表示，主動式台股ETF可在盤勢多空之際來回靈活操作，台股類股輪動快速、個股波動性大，一般人要掌握時機點實屬不易，建議投資人不妨以主動式台股ETF來作為投資工具。

00982A經理人陳沅易表示，主動式ETF可適時參酌時事對各產業的影響分析，來做持股的調整，例如當掌握到造成市場下跌的因素後，可彈性將持股轉至價值型或防禦型類股，以降低投資組合波動，也可在後續股市回穩時，擇優加碼，力求追尋超額報酬機會。市場最擔憂的關稅懸念已正式定案，短期不確定性大幅降低。雖然川普重稅政策形式上為負面消息，但條件豁免與產業布局已大致明朗，短期為市場帶來「落地利多」效應。

陳沅易指出，不確定性下降、資金重回半導體權值股，將帶動台股回穩並偏多發展。選股不選市的策略下，建議可採取成長股與價值股雙軌並重來因應。看好先進製程、IC設計(PMIC,高速傳輸)、CCL/PCB/ABF產業龍頭、高配息AI server ODM&關鍵零組件；非電子部分則是高配息運動休閒龍頭、生技(新藥與CDMO龍頭廠商)、資產管理龍頭、高配息金控&營建商辦龍頭。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

