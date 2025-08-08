00918該擔憂配息縮水嗎？底氣強、填息紀錄優…2大關鍵曝光

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
00918近期收益平準金成長，配息底氣充足，且含息報酬率兩年達33.38%，高居高股息ETF前段班。專家建議，檢視收益平準金與總報酬率，是挑選高股息ETF關鍵。中央社
近來高股息ETF配息新聞滿天飛，不少愛息族擔心高股息ETF配息縮水，還適合做為現金流的配置嗎？莫急、莫慌、莫害怕！達人建議可以用以下2大重點來檢視你手中的高股息ETF究竟配息底氣夠不夠厚，能不能長期配出穩定好息。

1.收益平準金看配息底氣

高股息ETF最重要的配息來源就是成分股的「現金股利收入」，只要從各家投信官網「淨值組成項目」中的「收益平準金」成長狀況，就能看出ETF的收息狀況。

換言之，若高股息ETF的收益平準金能夠成長、並且高於平均配息金額，就代表高股息ETF現金股利豐厚、有滿滿的配息底氣。

台股除權息旺季剛過，投資人不妨觀察收益平準金的變化，檢視高股息ETF 的配息底氣。以4月30日至7月31日這段時間觀察，市值前10大高股息ETF的收益平準金皆有進帳，其中現金股利進帳最多的是元大台灣高息低波(00713)，其次則是大華優利高填息30(00918)，第3則是元大高股息(0056)。

00713在這段期間收益平準金增加1.07元，這是已經扣除6月已除息1.1元、單次配息率大約2.13%的結果。至於現金股利進帳第2、過去單次配息率數次有3%的00918，同期間收益平準金增加了0.97元，一樣是扣除6月份0.7元後的結果，代表00918配息如此大方不僅有底氣，接下來的配息也相當有餘裕。

2.檢視含息報酬率 小心只會配息不會填息的地雷高股息ETF

台灣人熱愛投資高股息ETF，許多人卻誤以為配息金額或殖利率愈高愈好。然而，高息並不一定是優息，若無法填息，總報酬沒有向上成長，就是領息賠價差，長期下來將侵蝕投資人的資產。因此除了配息率之外，投資人更該關注投資標的的總報酬率表現。

根據金管會發布的ETF配息指引，建議高股息ETF配息率不應超過指數息率，若以市值前10大高股息ETF觀察，統計截至7/29為止，近一年的指數息率以富邦特選高股息(00900)最高，達到7.76%，其次則是群益臺灣優選高股息(00919)的6.54%，指數息率第3高的則是00918的5.97%

乍看之下，指數息率最高的00900應該是領息一族的首選，但若將最近兩年的含息總報酬率攤開來看，00900只有16.02%，近一年含息報酬率更是-7.2%，在10大高股息ETF中排名倒數第2。

00918近2年的含息報酬率則是高達33.38%、近一年的含息報酬率亦有5.12%，皆是前10大高股息ETF中表現最好的。

00918經理人郭修誠表示，投資人選擇高股息ETF時，「配息、填息、資本利得」3大指標缺一不可，00918，就是台灣目前唯一檔將填息紀錄納入指數篩選原則的高股息ETF，不僅能穩健配息，更具優異的填息能力，創造長期績優的報酬率，讓投資人領息的同時，資產更能不斷茁壯成長。

表：00918近兩年報酬率33.38％ 10大高股息ETF中最高

股票代碼ETF名稱近一年指數息率(%)近一年總報酬率(%)近兩年總報酬率(%)
00918大華優利高填息305.97%5.1233.38
0056元大高股息4.83%1.8417.31
00939統一台灣高息動能5.95%1.19n/a
00878國泰永續高股息4.82%1.0810.22
00940元大台灣價值高息5.86%-0.48n/a
00919群益台灣精選高息6.54%-0.4827.47
00713元大台灣高息低波4.81%-1.5428.07
00929復華台灣科技優息4.57%-2.0225.06
00900富邦特選高股息307.76%-7.2016.02
00915凱基優選高股息304.15%-9.5631.93

資料來源：CMoney、台灣指數公司、MSCI；含息總報酬率以淨值還原計算，統計截至2025/7/31；指數息率統計時間為2024/7/30-2025/7/29

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00900富邦特選高股息30 00713元大台灣高息低波 00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金

