0050先賣掉等「沒有不確定性」再進場？清流君：那你根本不配享有市場給的報酬

這幾周我收到最多的問題就是：

「清流君，現在0050要不要先賣掉觀望一下？」 「我想等美國對台關稅塵埃落定再進場」

拜託，如果你只願意在「沒有不確定性」的時候才進場，那你根本不配享有市場給的風險溢酬。

你以為自己在迴避風險，實際上是在主動放棄補償。

市場從來不會等你覺得安心，才開始發放報酬。

你賺的從來不是市場平靜時的安全感，而是別人恐懼時你還能冷靜買進的勇氣與紀律。

你想等風險過去再進場？對不起，等風險被市場定價消化完，價格也漲上去了，那這段風險溢酬，很抱歉...沒你的份！

市場永遠充滿雜音、利空、與不確定。

但正是那些不確定性，才是風險補償存在的條件。

錯過風險，也就錯過了報酬。

這才是真正的投資大忌。

◎本文內容已獲 清流君 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。