快訊

羨慕！OpenAI發布GPT-5前一晚「送員工4470萬元」 這些人秒變千萬富翁

比「好看」更重要的事 作家盧怡安的家庭料理哲學

男奔寶雲寺刀挾員工喊要見檢察官 柔道國手視訊女檢一招化解危機

聽新聞
0:00 / 0:00

0050先賣掉等「沒有不確定性」再進場？清流君：那你根本不配享有市場給的報酬

聯合新聞網／ 清流君
許多投資人想等台美關稅落定、利空消除才進場，但清流君提醒：「市場的風險補償來自不確定性」一味等待安全感，反而容易錯過最大獲利區間。記者杜建重／攝影
許多投資人想等台美關稅落定、利空消除才進場，但清流君提醒：「市場的風險補償來自不確定性」一味等待安全感，反而容易錯過最大獲利區間。記者杜建重／攝影

這幾周我收到最多的問題就是：

「清流君，現在0050要不要先賣掉觀望一下？」

「我想等美國對台關稅塵埃落定再進場」

拜託，如果你只願意在「沒有不確定性」的時候才進場，那你根本不配享有市場給的風險溢酬

你以為自己在迴避風險，實際上是在主動放棄補償。

市場從來不會等你覺得安心，才開始發放報酬。

你賺的從來不是市場平靜時的安全感，而是別人恐懼時你還能冷靜買進的勇氣與紀律。

你想等風險過去再進場？對不起，等風險被市場定價消化完，價格也漲上去了，那這段風險溢酬，很抱歉...沒你的份！

市場永遠充滿雜音、利空、與不確定。

但正是那些不確定性，才是風險補償存在的條件。

錯過風險，也就錯過了報酬。

這才是真正的投資大忌。

◎本文內容已獲 清流君 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 安全感 0050元大台灣50

延伸閱讀

川普說法曖昧⋯台積電0關稅含台灣生產？網猜：股價還會漲

台股2萬4衝新高、台積電再寫紀錄…9字頭高息ETF分歧明顯！00938率先回到發行價

00919一直維持配息0.72是灌水灌太大？存股哥講實話：用股價表現來看確實要稍微調整

關稅政策底定…台股衝破24000點！專家：策略型ETF長線布局仍看好

相關新聞

0050先賣掉等「沒有不確定性」再進場？清流君：那你根本不配享有市場給的報酬

這幾周我收到最多的問題就是： 「清流君，現在0050要不要先賣掉觀望一下？」 「我想等美國對台關稅塵埃落定再進場」 拜託，如果你只願意在「沒有不確定性」的時候才進場，那你根本不配享有市場給的風險

00919一直維持配息0.72是灌水灌太大？存股哥講實話：用股價表現來看確實要稍微調整

＊原文發文時間為8月7日 幾週前有寫一篇00919股息推估，不過那篇文章被IG刪除了，剛好經過上個禮拜的資本平準金風波，那再來統整一次好了，不然到今天還是有人問我，高股息資本平準金被金管會限制的

台股2萬4衝新高、台積電再寫紀錄…9字頭高息ETF分歧明顯！00938率先回到發行價

台股7日收盤大漲逾500點，站上2萬4千點，台積電也一舉衝上歷史新高價1,180元。不過，去年存股族熱議的9字頭ETF(00938、00939、00940)，今日表現卻顯分化，00938凱基優選30成

買不起台積電（2330）？內行改抱00905…銅板價輕鬆搭上神山漲勢！

美對半導體關稅政策逐漸明朗，台積電（2330）獲豁免，股價應聲飆漲，創下1180元歷史新高，帶動台股昨（7）日大漲556.41點，一舉收復24000點大關。在這波由權王領軍的強勁漲勢中，對於資金有限的

地表最強軍工股用ETF輕鬆布局！美歐亞互飆國防預算 資金奔向太空與導彈風口

從川普政府擴編破兆美元的國防預算，再到歐盟加速推進的「再武裝政策」，軍工產業成資本市場新寵，國際軍工龍頭雖然帶著神祕色彩，但其實透過部分ETF，一般投資人也能簡單入手。

97.5萬受益人賺錢笑呵呵！17檔台股 ETF 領先大盤創高

受到半導體關稅可望豁免利多，台積電（2330）創下收盤歷史新高，大盤指數8月7日大漲556.41點，漲幅2.37%，收盤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。