台股登2萬4千點創今年新高 台股高股息 ETF 績效一次看

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
圖為台股示意圖。記者陳正興攝影／聯合報系資料照
隨著半導體關稅底定，台股「利空出盡」，在護國神山台積電（2330）創歷史新高帶動下，8月7日加權指數大漲556點，一舉收復24,000大關，2025年新高。觀察台股高股息ETF今年績效也多數轉為正數，23檔台股高股息ETF，有17檔今年以來績效為正數；前三名分別為國泰股利精選30（00701）的9%、中信成長高股息（00934）的6.73%，以及元大高股息（0056）的4.84%。

若進一步限縮至近三個月，有四檔高股息ETF的報酬率達雙位數，分別是中信成長高股息的16.98%、群益科技高息成長（00946）的11.77%、群益半導體收益（00927）的11.18%，以及富邦台灣優質高息（00730）的10.88%。

中國信託投信表示，與傳統高股息產品相比，00934聚焦「成長 + 高息」雙重篩選策略，網羅具備產業成長性與穩定配息能力的個股，使其在震盪市況中展現相對抗跌與攻擊性，尤其在科技、電子等具成長潛力產業加持下，更能掌握中長期資本利得空間。隨著半導體關稅底定，市場不確定因素降低，外資法人回流台股，後續對等關稅若有利多消息助攻，可望加速國際資金回流，台股有機會繼續向上挑戰去年高點。

此外，近期金管會發布最新高股息ETF配息指引，要求投信公司應揭露配息來源明細，並不得使用未實現資本利得填補現金配息。加上市場多空雜音交織，包括聯準會未來利率政策走向、企業財報表現、地緣政治風險等，可望推升投資人對「總報酬」概念的重視。

中國信託投信表示，過去不少投資人將高股息ETF視為「每季固定現金流」的理財工具，甚至以配息率作為投資的唯一指標。然而新制落地後，當ETF不能再用帳面未實現利得發放配息，高配息策略的「虛胖」現象將逐步淡化，投資人應重新檢視高股息ETF配息是否反映企業基本面，以及總報酬是否仍具吸引力。

台股高股息ETF今年以來報酬率排行。資料來源：CMoney
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

