00919一直維持配息0.72是灌水灌太大？存股哥講實話：用股價表現來看確實要稍微調整

幾週前有寫一篇00919股息推估，不過那篇文章被IG刪除了，剛好經過上個禮拜的資本平準金風波，那再來統整一次好了，不然到今天還是有人問我，高股息資本平準金被金管會限制的看法…

先貼一下我寄信問金管會的信件回覆內容，最重要的應該是這句話，「該指引發布之目的，主要在於促使投信業者遵循本會112年11月13日函之規範，並非新訂規範，亦未限制ETF不得配發資本利得」。

00919目前（8/6）收益平準金1.48、資本平準金4.98，可分配金額依然相當充足，我去年開始買進00919，現在持有共50張，一共領了6季股息，總額$177,560，雖然現在帳損-9.85%，但我才持有不到2年，我不在意短期帳損，我在意的是資產、現金流的累積。

這次的平準金風波，很多人說高股息是用資本平準金灌水灌出來的，你要這麼說確實也沒錯，因為這個配息機制就是自動幫你做資本利得的實現。

當然最終還是要靠股價的增長，去取得最終的總報酬，不過00919到底灌了多少水？沒辦法預估未來，但可以用過去一年配息稍微推估。

過去四季我領股息總值$123,840，其中資本平準金$47,611，約佔比38.44%，以00919連配四季0.72共2.88元，大約有1.107元是資本利得，過去一年00919的年化預估殖利率約12%-13%，也就是說它扣掉資本利得佔比38.44%的真實殖利率約7.4%-8%。

上一篇文章提到隔壁棚的00929配息政策，現在也可以來看一下00919一直維持配息0.72是否灌水灌太大？以結論來看它的真實殖利率在高股息的預估6%-8%範圍沒問題，但以現在股價表現來看，確實可以針對資本平準金稍微調整。

適當保留資本平準金，讓股價回血一下可能比較能迎合大家在說的「填息不填息」這件事，但帳損的話也不用太悲觀，將過去配發的資本利得1.107元還原回目前股價21.5，22.6應該才是00919現在的真實價值。

這篇針對00919的配息分享自己的看法，無論如何未來配我自己都樂觀其成，只要它的年化推估真實殖利率維持7.4%-8%即可，畢竟我是專注在長期的複利滾存，持續拉高資產總值仍遠遠勝過一切。

註記：配發股息已不存在淨值或定價中，也不代表未來會漲回來，僅依過去數據做推估。

