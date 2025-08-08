台股2萬4衝新高、台積電再寫紀錄…9字頭高息ETF分歧明顯！00938率先回到發行價
台股7日收盤大漲逾500點，站上2萬4千點，台積電也一舉衝上歷史新高價1,180元。不過，去年存股族熱議的9字頭ETF(00938、00939、00940)，今日表現卻顯分化，00938凱基優選30成為焦點。
00938收盤15.14元，率先重返發行價（15元），漲幅約0.49%，表現穩定。相比之下，統一台灣高息動能（00939）收13.78元、元大台灣價值高息（00940）則收9.19元，雙雙仍低於發行價。今年來的總報酬率，00938有3.97%，00939僅0.07%，00940則為0.34%，可見表現有明顯落差。
00938的漲幅和穩定度來自其獨特選股方式。這檔ETF採用多重篩選條件，包括營收穩定、經營效率高、低波動度等指標，並綜合成長性、價值與規模評分。最後再根據一年期波動排序挑選成分股。這樣的設計讓00938能在大盤震盪時展現較強抗壓性。
此外，00938前十大持股包含台積電、富邦金、中信金、國泰金、永豐金等，台積電佔比約31%，金融類權重達45%，與其他ETF相比更分散，兼顧科技與金融兩大族群。
00938選股範圍彈性大，金融股配置高，未來配息表現備受期待。由於這檔ETF成立於2024年10月，目前尚未配息，不過隨著持股進入除權息階段，下半年就有機會開始配息。市場觀察，00938有機會成為投資者新寵。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
