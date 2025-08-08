台股2萬4衝新高、台積電再寫紀錄…9字頭高息ETF分歧明顯！00938率先回到發行價

從川普政府擴編破兆美元的國防預算，再到歐盟加速推進的「再武裝政策」，軍工產業成資本市場新寵，國際軍工龍頭雖然帶著神祕色彩，但其實透過部分ETF，一般投資人也能簡單入手。

2025-08-08 07:24