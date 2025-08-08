買不起台積電（2330）？內行改抱00905…銅板價輕鬆搭上神山漲勢！

美對半導體關稅政策逐漸明朗，台積電（2330）獲豁免，股價應聲飆漲，創下1180元歷史新高，帶動台股昨（7）日大漲556.41點，一舉收復24000點大關。在這波由權王領軍的強勁漲勢中，對於資金有限的小資族而言，搭上市值型ETF的順風車，成為參與市場行情最直接且有效的方式，其中，20元以下的低價ETF因入手門檻低，買氣尤為熱絡。

這波漲勢的引爆點，源於美國總統川普宣布將對半導體徵收100%關稅，但同時給予已承諾在美設廠投資的業者豁免權。川普更點名台積電將在美投資高達2000億美元，此舉消除了市場對關稅戰火延燒的不確定性，為半導體產業注入一劑強心針。消息一出，台積電股價開高走高，終場大漲55元，漲幅達4.89%，並推升加權指數以24003.77點作收，成交量也放大至4529.76億元，顯見市場資金動能強勁。

在台積電一枝獨秀的行情下，成分股中含有台積電的市值型ETF成為小資族追捧的焦點。觀察盤面表現，多檔20元以下的ETF表現亮眼，例如FT臺灣SMART（00905）台積電權重近三成，今日收在14.72元，近一個月市價漲幅已達6.36%；兆豐龍頭等權重（00921）也繳出6.21%的近月漲幅，收在17.86元；而凱基優選30（00938）同樣表現不俗，近月漲幅3.77%。

FT臺灣Smart ETF（00905）基金經理人王紹宇表示，儘管美國經濟數據出現放緩跡象，但美股維持高檔震盪，加上全球AI需求強勁，為台灣科技業帶來結構性成長動能，台股後市依然樂觀。他建議，投資人心態可相對積極，聚焦AI相關族群與低基期個股，惟短期仍需留意關稅政策的後續發展。他預期，台股在挑戰24000至24400點的套牢區後可能進入整理，但長期在基本面支撐下，仍有上行空間。

20元以下 成分股涵蓋台積電的低價市值型ETF

代號 股票名稱 權重(%) 8/7收盤價 近1個月市價漲幅(%) 00905 FT臺灣SMART 29.61 14.72 6.36 00921 兆豐龍頭等權重 3.12 17.8 6.21 009803 保德信市值動能50 31.46 11.13 6 00938 凱基優選30 31.74 15.14 3.77 00888 永豐台灣ESG 32 16.82 3.38 00912 中信臺灣智慧50 29.9 19.11 3.07 009804 聯邦台精彩50 30.1946 12.23 2.77 資料來源:CMoney、資料日期:2025.08.07

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。