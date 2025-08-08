百元以上ETF商品 增至十檔

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

半導體關稅出爐，股市上演慶祝行情，台股終場大漲556點，收在24,003點，漲點寫下第三高，其中，護國神山台積電大漲55元，收上1,180元，激勵盤面上高價ETF走揚，元大S&P 500正2（00647L）和富邦臺灣加權正2站上百元，帶動盤面百元以上的ETF共計來到十檔。

根據CMoney統計，盤面上十檔百元ETF依序為元大台灣50正2的253.2元、富邦科技206.4元、富邦摩台156元、富邦NASDAQ正2的144元、永豐臺灣加權123元、富邦台50的123元、元大電子113.4元、統一FANG+的108.25元、富邦臺灣加權正2的100.65元、元大S&P 500正2的100.45元。以這十檔ETF投資區域來看，台股仍然占多數，共有七檔。

對比台股來看，今年以來六檔台股ETF表現都贏過加權報酬指數的6.7%、依序為元大電子9.2%、富邦台50的8.7%、富邦科技8.3%、富邦摩台8.1%、永豐臺灣加權6.9%。

美國總統川普正式宣布最快下周針對晶片、半導體產業徵收100%左右的關稅，展現製造業回美決心，但在蘋果宣佈擴大投資後、激勵美股及台積電股價。

對此，國泰投信總經理張雍川表示，川普強調現行與預計在美設廠的企業，即便工廠尚未完工只要承諾在美生產都可以免除關稅，而台積電已有加大對美投資的計劃，更早在亞利桑那州設廠試產，未來有機會用於美國生產晶片以達成免稅條件。

目前全球擁有N7以下晶代工產能的企業僅有台積電、三星與Intel，其中，又以台積電市占率近七成居冠。

台灣半導體科技國家隊的競爭力明顯優於他國，評估關稅影響有限，加上台廠大多都有在海外設廠，各業者已逐步因應，目前市場AI需求明確，相關產業至少有五至十年的向上趨勢，看好台鏈未來發展。

富邦投信指出，在台股動能上，AI產業鏈依舊是本波多頭行情的主要推手。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

外資回補買超432億元 大舉加碼鴻海、台積電

一開口全場傻眼！川普見南韓關稅代表團 劈頭就問「金正恩還好嗎？」

只用台股漲跌說嘴！趙少康嗆吳崢「號子治國」：喪事喜辦嘴臉

台積電內鬼工程師外洩二奈米技術...3人不服被押提抗告 全遭駁回確定

相關新聞

17檔台股ETF 創新高價

台積電昨（7）日創下收盤歷史新高，帶動大盤指數收在24,003.77點，再寫今（2025）年新高。大盤氣勢如虹，讓台股E...

百元以上ETF商品 增至十檔

半導體關稅出爐，股市上演慶祝行情，台股終場大漲556點，收在24,003點，漲點寫下第三高，其中，護國神山台積電大漲55...

高含「積」ETF 春風得意

半導體關稅公布，雖然關稅達100%，但已在美國建廠或承諾在美設廠的企業將可豁免，台股昨（7）日在台積電領漲下，站穩24,...

四檔ETF商品 調高權王比重

繼國泰台灣科技龍頭、國泰台灣領袖50後，臺灣指數公司持續呼應新制，包含群益台ESG低碳50、保德信市值動能50紛紛調整指...

高息ETF電子標的 表現不俗

川普祭出晶片半導體關稅100%，不過台股「護國神山」台積電受惠在美設廠豁免條款大漲，帶動昨（7）日大盤站上24,000點...

半導體關稅揭牌、高含「積」ETF 大受惠 小台積電0052獲准分割

美國總統川普6日提前公布半導體關稅，未來所有進入美國的晶片將面對100%的超高稅率，但對於那些在美國建造或已經承諾建造工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。