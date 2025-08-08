百元以上ETF商品 增至十檔

半導體關稅出爐，股市上演慶祝行情，台股終場大漲556點，收在24,003點，漲點寫下第三高，其中，護國神山台積電大漲55元，收上1,180元，激勵盤面上高價ETF走揚，元大S&P 500正2（00647L）和富邦臺灣加權正2站上百元，帶動盤面百元以上的ETF共計來到十檔。

根據CMoney統計，盤面上十檔百元ETF依序為元大台灣50正2的253.2元、富邦科技206.4元、富邦摩台156元、富邦NASDAQ正2的144元、永豐臺灣加權123元、富邦台50的123元、元大電子113.4元、統一FANG+的108.25元、富邦臺灣加權正2的100.65元、元大S&P 500正2的100.45元。以這十檔ETF投資區域來看，台股仍然占多數，共有七檔。

對比台股來看，今年以來六檔台股ETF表現都贏過加權報酬指數的6.7%、依序為元大電子9.2%、富邦台50的8.7%、富邦科技8.3%、富邦摩台8.1%、永豐臺灣加權6.9%。

美國總統川普正式宣布最快下周針對晶片、半導體產業徵收100%左右的關稅，展現製造業回美決心，但在蘋果宣佈擴大投資後、激勵美股及台積電股價。

對此，國泰投信總經理張雍川表示，川普強調現行與預計在美設廠的企業，即便工廠尚未完工只要承諾在美生產都可以免除關稅，而台積電已有加大對美投資的計劃，更早在亞利桑那州設廠試產，未來有機會用於美國生產晶片以達成免稅條件。

目前全球擁有N7以下晶代工產能的企業僅有台積電、三星與Intel，其中，又以台積電市占率近七成居冠。

台灣半導體科技國家隊的競爭力明顯優於他國，評估關稅影響有限，加上台廠大多都有在海外設廠，各業者已逐步因應，目前市場AI需求明確，相關產業至少有五至十年的向上趨勢，看好台鏈未來發展。

富邦投信指出，在台股動能上，AI產業鏈依舊是本波多頭行情的主要推手。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。