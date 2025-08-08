17檔台股ETF 創新高價

台積電昨（7）日創下收盤歷史新高，帶動大盤指數收在24,003.77點，再寫今(2025)年新高。大盤氣勢如虹，讓台股ETF績效紅通通，更甚者有17檔領先大盤創下收盤新高。

這17檔台股ETF價量表現，以近一周績效來看主動群益台灣強棒（00982A）上漲4.34%表現居冠，成交均量以6.4萬張拿下人氣王，00982A堪稱價量齊揚最旺的台股ETF。其他成交日均量5,000張以上分別為主動野村臺灣優選、主動統一台股增長、凱基台灣AI50、富邦台50、主動安聯台灣高息及富邦旗艦50；前三名都是主動式台股ETF，彰顯出主動選股的優勢。

境外科技型基金績效 圖／經濟日報提供

華南永昌台灣優選50ETF經理人蔣松原表示，美國總統川普表示將對所有輸美晶片和半導體課徵100%關稅，但若企業承諾在美設廠就「沒有關稅」。此言一出激勵台積電股價強勢表態，收盤股價創新高達1,180元，市值正式突破30兆元來至30.6兆元。而股價同步創新高的台股ETF，則以主動式及市值型ETF為主，顯示除了台積電帶動之外，部分主動型ETF的主動操作績效也是相當亮眼。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，市場最擔憂的關稅已正式定案，短期不確定性大幅降低。雖然總統川普重稅政策形式上為負面消息，但條件豁免與產業布局已大致明朗，短期為市場帶來「落地利多」效應。不確定性下降、資金重回半導體權值股，帶動台股回穩並偏多發展。

選股不選市策略下，可採取成長股與價值股雙軌並重來因應。看好先進製程、IC設計、CCL、PCB、ABF產業龍頭、高配息AI server ODM&關鍵零組件；非電子部分則是高配息運動休閒龍頭、生技、資產管理龍頭、高配息金控和營建商辦龍頭。

野村臺灣智慧優選主動式ETF經理人游景德分析表示，融資水位銳減逾千億元後遲遲未見明顯回補，第3季以來加權指數出現高檔震盪，截至7月底，台股主動式ETF 規模增加98.2億、增幅高達109.2%，主動式ETF後市成長爆發潛力不容小覷。台灣優勢在擁有世界領先的半導體製造能力，AI伺服器零組件領域更具高度整合性，憑藉供應鏈一條龍優勢，能迅速因應客製化、高頻更新的AI發展，成為全球業者的關鍵夥伴。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。