高息ETF電子標的 表現不俗

川普祭出晶片半導體關稅100%，不過台股「護國神山」台積電受惠在美設廠豁免條款大漲，帶動昨（7）日大盤站上24,000點大關，高股息ETF也受激勵，近期股價皆開紅盤，其中以聚焦高息電子標的表現相對突出。

台股昨日在台積電領軍下強漲，電子指數單日大漲3.3%，其中半導體、其他電子類股漲幅更達逾4%，成為大盤一舉收復24,000點大關的功臣；也因為電子類股走勢強勁，帶動相關高股息ETF表現。

據統計，規模逾100億元高股息ETF當中，包括台灣永續高息中小（00936）、復華台灣科技優息、中信成長高股息等聚焦高息及中小電子為主軸標的，受惠電子股多頭，股價除了收復4月初加徵關稅跳空缺口，下半年及8月以來也有相對亮眼報酬。其中月配息始祖00929今年以來二度調升配息，為規模前五大高股息ETF中唯一持續調升者，成為市場目光焦點。

投信法人表示，川普高關稅措施可能讓全球科技供應鏈重新洗牌，不過，台廠在AI與資料中心供應鏈占有重要地位，建議可採「一籃子電子科技供應鏈」布局，透過納入各電子次產業績優標的，兼顧AI浪潮商機並平衡單一產業標的波動風險。

台新臺灣永續高息中小型ETF研究團隊指出，隨著人口老化、退休理財需求升溫，高股息ETF因能帶來穩定現金流成為熱門選擇。事實上，建議投資人可採大約25%的資金配置在台股中小型ETF，留意後市若在大盤漲多下，利基型小型股將優於大型股，而大型股相對小型股容易成為外資的提款機，反觀中小型股股權較為集中、籌碼較穩定。

復華台灣科技優息經理人許忠成表示，政策提前公布使市場不確定性降低，建議布局優質電子科技股ETF，掌握投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。