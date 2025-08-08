高含「積」ETF 春風得意

半導體關稅公布，雖然關稅達100%，但已在美國建廠或承諾在美設廠的企業將可豁免，台股昨（7）日在台積電領漲下，站穩24,000點關卡，台積電收盤也以1,180元創下歷史天價，帶動半導體ETF及高含「積」量的台股ETF績效長紅。

在36檔成分股持有台積電的ETF中，以元大台灣50（0050）持有3.4億股最多，其次為富邦台50持有1.2億股，其他包括群益台ESG低碳50、國泰台灣科技龍頭、群益半導體收益等都持有台積電百萬股以上，昨天全面收紅。

觀察高含「積」量的ETF，包括新光臺灣半導體30、兆豐台灣晶圓製造近一個月含息報酬分別上漲4.2%、4.7%。法人表示，美國強推晶片國產化，關稅政策利空出盡，半導體關稅豁免，相關類股以及ETF表現可期。

群益台ESG低碳50經理人邱郁茹表示，關稅政策對全球半導體供應鏈將帶來結構性重組，影響因製程技術與市場區隔而異，台灣受惠廠商包括因美國設廠計畫符合豁免條件的業者，以及相關設備供應鏈及廠務工程類股。

整體而言，近期關稅雜音雖為市場帶來波動，基於台灣科技業於AI領域具有難以取代的關鍵地位，且在國內外大廠加碼投資和企業數位轉型下，市場也預期AI應用面擴展及AI資本支出的變現性提高，相關台股企業長線基本面仍佳。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，美國7月推出「AI行動計畫」法案後，未來將傾國家級力量打造全新AI生態系，未來在全球地緣競爭升溫的背景下，白宮也將擬美國AI出口戰略，更積極主導全球AI技術標準與供應鏈表態，強化美國在全球AI競賽中的領導地位，背後驅動美國AI半導體朝向長期結構性轉型甚至飛輪式成長，將大幅提升雲端、晶片、模型開發等AI產業鏈需求，同步也激增AI基礎建設的需求。

半導體關稅底定後，詹佳峯預估，輝達、超微、微軟、谷歌等，有望成為美國AI出口戰略關鍵推手，台廠半導體鏈充當強大軍火庫支援，因為台灣擁有技術領先優勢，手握全球大廠AI基建訂單，掌握高端半導體技術商機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。