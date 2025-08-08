四檔ETF商品 調高權王比重

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

繼國泰台灣科技龍頭（00881）、國泰台灣領袖50後，臺灣指數公司持續呼應新制，包含群益台ESG低碳50、保德信市值動能50紛紛調整指數編製規則，加入提升台積電權重的行列，未來表現將能更加貼近大盤，合計四檔規模為1194.74億元。

金管會宣布鬆綁台股被動式ETF成分股的單一個股權重上限，從30%提高到該檔股票占大盤的實際權重措施。據了解，國泰台灣領袖50追蹤指數將在8月下旬完成調整、群益台ESG低碳50調整時間在10月初、國泰台灣科技龍頭預計在10月中下旬、保德信市值動能50的生效時間則在12月底。

國泰投信總經理張雍川指出，國泰台灣領袖50追蹤的MSCI台灣領袖50指數，近期MSCI指數公司發布指數調整資訊，放寬單一成分股30%上限，預計將於8月下旬完成調整，由於台股大盤的台積電權重約39%，國泰台灣領袖50含「積」量約31%，未來ETF會配合指數調高護國神山台積電的比重，但也不會過度重壓。調整後這是「不多不少，剛剛好」模式，更迎合市場需求。

群益台ESG低碳50追蹤指數為特選臺灣ESG低碳50指數、保德信市值動能50則追蹤特選FactSet臺灣市值動能50指數，為反映市場股票市值結構，讓指數化投資更順暢，紛紛調整成分股權重限制，將於下一次指數定審時生效，可望更加契合投資人想要透過市值型ETF來跟隨台股大盤成長的投資目標。

群益投信台股ETF研究團隊說明，隨著金管會宣布鬆綁單一成分股持有上限，可讓ETF投資應用更有彈性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

