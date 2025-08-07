半導體關稅揭牌、高含「積」ETF 大受惠 小台積電0052獲准分割

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
高含「積」量台股ETF。
美國總統川普6日提前公布半導體關稅，未來所有進入美國的晶片將面對100%的超高稅率，但對於那些在美國建造或已經承諾建造工廠的公司，將不會徵收這項關稅。這項消息對科技巨頭來說，無異是一場巨大的勝利。而訊息發布後台積電（2330）ADR盤後亦持續上漲。

根據CMoney統計截至8月6日，檔高「含積量」ETF，台積電占比由高至低依序為富邦科技（0052）、富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）、元大MSCI台灣（006203）、富邦摩台（0057），分別是68.09%、58.88%、58.82%、53.84%、53.47%。

被市場暱稱為「小台積電」的0052，7日收盤價來到206.4元，已於日前取得主管機關核准進行分割作業，據悉近期即將啟動分割，讓投資人進場門檻大幅降低，將有助吸引更多散戶參與，也提升市場流動性。

在台股動能上，「AI」產業鏈依舊是本波多頭行情的主要推手。美系大行統計最新今年CSP大廠的資本支出年增率由39%上修至56%，明年由16%上修至31%。此外，觀察全球四大CSP大廠已公布最新財報，表現均大幅優於預期，其中對AI的支出更超越預期，突顯積極發展AI業務的決心，也彰顯全球AI浪潮續熱。建議投資人可透過聚焦成長題材的市值型ETF參與新一波應用商機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

