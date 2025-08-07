快訊

留巨額財產！退休大學教授見妻亡驚吐1句話 翻「臨終筆記」秒崩潰

晶片未在美國設廠將課100%重稅 KPMG示警四大變數未明

恐有規模5餘震！15:45規模6.2「隱沒型地震」 氣象署曝未來影響

半導體關稅出爐 0050股價、規模再創新高

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
半導體示意圖。路透
半導體示意圖。路透

受半導體關稅議題激勵，7日台積電（2330）大漲近5%，存股話題指標的元大台灣50（0050）再改寫還原分割股價新高（52.6*4=210.4），規模更首度站上6,800億元，距離7,000億大關僅差距不到3%，即將成為首檔達陣此里程碑的ETF。

法人分析，川普半導體關稅直接強調對於外國企業在美投資的重要性，台灣半導體具重要供應鏈角色，重要龍頭多已對赴美設廠釋出正面立場，7日台股大漲反映不確定性告一段落，資金持續回流權值股。隨0050再創新高，過去一段時間低接、定期定額買進的投資人全數獲利，幅度遠超過高股息ETF。

0050自6月18日完成分割後，至今不到兩個月股價已飆漲11%，從47元站上52元，充分反映台股上漲行情。在買氣挹注與股價上漲帶動下，最新規模來到6,846億，經理費率下降至0.102%，未來規模來到7,500億後，將降至不到0.1%。

統計0050成立以來至（8月6日）含息報酬率1,019%，換算年化含息報酬率約11.8%，在此報酬率下不到6.2年就有機會為投入資產翻倍，存股期待感驚人。

法人建議，近年資金集中權值股趨勢愈來愈明顯，0050表現領先大盤已成常態，統計至（8月6日），臺灣50指數近十年含息報酬率勝出大盤含息報酬率約60個百分點，突顯投資優勢，建議投資人可持續買進參與台股長線成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

輸美關稅20% 蘭花幾無利潤、台灣鯛影響不大

台塑四寶看關稅不確定性趨緩 市場往好的方向走

川普威脅對陸增關稅 陸駐美使館：迫使中國放棄與俄合作 不會得逞

美調高關稅政策生效 經濟學家示警「1危機」恐拖累經濟

相關新聞

半導體關稅出爐 0050股價、規模再創新高

受半導體關稅議題激勵，7日台積電（2330）大漲近5%，存股話題指標的元大台灣50（0050）再改寫還原分割股價新高（5...

台股上2萬4、台積電新天價1180元！網：00940表現依然冷清

台股大盤7日大漲超過550點，台積電（2330）單日勁揚4.89%，但有網友發文觀察到，強調「台灣價值」的高息ETF 00940，漲幅卻只有0.22%，引發討論「高股息ETF是不是不行？」不少人還反酸

不畏台股震盪 國泰投信總座張雍川點名00878、00922規模逆勢增800億元

台股大盤今年高低點相差超過6,000點，大幅提高投資難度，台股ETF規模卻仍逆勢增加超過新台幣5,295億元。國泰投信總...

00929配息連三月0.08、股價衝破18元！存股哥：高股息能否長抱關鍵在自己

＊原文發文時間為8月5日 00929日前公告本月配息0.08，目前收益平準金0.97、資本平準金2.17，平準金在近一年的低配後得到一大波的填充，股價也在今天漲破18塊，有AI股助攻的929，漲幅有

2025年7月高息ETF新規上路！誰能脫穎而出？6％以上「真」高息ETF名單首度公開

高股息ETF市場熱鬧非凡，穩定的現金流使其成為投資人資產配置的核心要角。然而，隨著金管會七月新制上路，過往部分產品以收益平準金或資本利得堆砌出的高配息「幻象」正式破滅，市場迎來一場「真底氣」的考驗。究

00923迎權重鬆綁…低碳市值ETF緊貼大盤！配息8.4％吸引資金搶進

金管會日前宣布鬆綁台股被動式ETF成分股之單一個股權重上限，從30%提高到該檔股票佔大盤的實際權重之措施，未來市值型ETF表現將能更加貼近大盤，臺灣指數公司呼應新制，於8月6日發布旗下「臺灣指數公司特

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。