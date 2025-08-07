半導體關稅出爐 0050股價、規模再創新高

受半導體關稅議題激勵，7日台積電（2330）大漲近5%，存股話題指標的元大台灣50（0050）再改寫還原分割股價新高（52.6*4=210.4），規模更首度站上6,800億元，距離7,000億大關僅差距不到3%，即將成為首檔達陣此里程碑的ETF。

法人分析，川普半導體關稅直接強調對於外國企業在美投資的重要性，台灣半導體具重要供應鏈角色，重要龍頭多已對赴美設廠釋出正面立場，7日台股大漲反映不確定性告一段落，資金持續回流權值股。隨0050再創新高，過去一段時間低接、定期定額買進的投資人全數獲利，幅度遠超過高股息ETF。

0050自6月18日完成分割後，至今不到兩個月股價已飆漲11%，從47元站上52元，充分反映台股上漲行情。在買氣挹注與股價上漲帶動下，最新規模來到6,846億，經理費率下降至0.102%，未來規模來到7,500億後，將降至不到0.1%。

統計0050成立以來至（8月6日）含息報酬率1,019%，換算年化含息報酬率約11.8%，在此報酬率下不到6.2年就有機會為投入資產翻倍，存股期待感驚人。

法人建議，近年資金集中權值股趨勢愈來愈明顯，0050表現領先大盤已成常態，統計至（8月6日），臺灣50指數近十年含息報酬率勝出大盤含息報酬率約60個百分點，突顯投資優勢，建議投資人可持續買進參與台股長線成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。