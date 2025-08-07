不畏台股震盪 國泰投信總座張雍川點名00878、00922規模逆勢增800億元

台股大盤今年高低點相差超過6,000點，大幅提高投資難度，台股ETF規模卻仍逆勢增加超過新台幣5,295億元。國泰投信總經理張雍川表示，全球局勢自川普當家後瞬息萬變，從美中貿易戰、全球供應鏈重組，到通膨壓力、利率變化等多空交雜，但對投資人來說既是挑戰也是機會，在不確定性高的期間該如何靈活投資更是重要投資課題，他提到ETF包含多檔成分股，較能分散風險。

張雍川進一步說明，投資上可關注防禦性較佳的高股息ETF，如近期公告預估配息的國泰永續高股息（00878）持續是市場焦點，今年以來規模已增加669億元，或另一檔人氣市值型ETF，例如近期調整指數規則的國泰台灣領袖50（00922），股價親民好存，兩檔合計規模增加超過800多億元，在台股逆風不斷下實屬難得。

川普正式宣布最快下周針對晶片、半導體產業徵收100%左右的關稅，展現製造業回美決心，但在蘋果宣布擴大投資後、激勵美股及台積電（2330）股價；對此張雍川表示，川普強調現行與預計在美設廠的企業，即便工廠尚未完工只要承諾在美生產都可以免除關稅，而台積電已有加大對美投資的計劃，更早在亞利桑那州設廠試產，未來有機會用於美國生產晶片以達成免稅條件。

目前全球擁有N7以下晶代工產能的企業僅有台積電、三星與Intel，其中又以台積電市占率近七成居冠。台灣半導體科技國家隊的競爭力明顯優於他國，評估關稅影響有限，加上台廠大多都有在海外設廠，各業者已逐步因應，目前市場AI需求明確，相關產業至少有5-10年的向上趨勢，看好台鏈未來發展。

張雍川表示，市值型ETF已不再是年輕族的專屬，建議高齡化社會下，樂齡族群應也要適度配置成長性較高的投資部位，00922追蹤的MSCI台灣領袖50指數，即會排除「近4季EPS為負」、「低碳轉型分數落後」的成分股，不只看市值，也替投資人篩選出會賺錢、有跟上低碳轉型趨勢的台灣龍頭企業，00922的追蹤指數也與時俱進，近期MSCI指數公司發布指數調整資訊，放寬單一成分股30%之上限，預計將於8月下旬完成調整，由於台股大盤的台積電權重約39%，而00922含「積」量約占31%，未來基金會配合指數調高護國神山台積電的比重，但也不會過度重壓，更能迎合市場需求。

00922掛牌短短才2年，基金規模今年以來成長超過六成，已達到339億元，且自成立以來規模、受益人及定期定額戶數皆有成長，國泰投信亦積極回饋投資人，在今年年中主動調降經保費，幫助投資人減少投資成本，同時有助於提高國內外法人資金的進駐意願，保管費從0.035% 降到0.03%，而經理費的計算方式則改採「累進式調降」，當基金規模逐步成長後，收取的經理費用也將逐漸降低，更具長期投資價值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。