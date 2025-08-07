台股上2萬4、台積電新天價1180元！網：00940表現依然冷清

台股大盤7日大漲超過550點，台積電（2330）單日勁揚4.89%，但有網友發文觀察到，強調「台灣價值」的高息ETF 00940，漲幅卻只有0.22%，引發討論「高股息ETF是不是不行？」不少人還反酸「名字取這樣還敢買」、「沒台積電怎麼漲？」

原PO分析，00940首發就破發，至今未回到發行價，即便近期大盤強彈，00940表現依然冷清。長輩則建議他乾脆直接買0050或2330，質疑高股息ETF的長線吸引力。

不少網友直接點出「台灣價值不要跌就不錯了」、「00940成分股都是除息前買進的套牢股」、「沒台積電就是不會漲」。

另一派網友則認為「00940今天除息，漲不動正常」、「高股息ETF本來就是求一個『穩』字」、「月配股利相對少，優點是能避開補充保費」。

對於長線持有高股息ETF的策略，也有不少留言反酸「當初高於發行價還不跑，要抱到現在怪誰？」「買這檔不是為了獲利，是買情緒價值」、「當你了解高股息ETF運作模式後，你就知道你的錢都給別人賺走了」。

也有人認為，無論哪檔ETF，真正能拉抬的還是要靠台積電，沒有台積電的高股息ETF，績效本來就不會特別亮眼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。