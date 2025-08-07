台股上2萬4、台積電新天價1180元！網：00940表現依然冷清

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
00940等高息ETF近期漲幅低迷，網友熱議沒有台積電很難漲，高股息策略面臨市場新考驗。中央社
00940等高息ETF近期漲幅低迷，網友熱議沒有台積電很難漲，高股息策略面臨市場新考驗。中央社

台股大盤7日大漲超過550點，台積電（2330）單日勁揚4.89%，但有網友發文觀察到，強調「台灣價值」的高息ETF 00940，漲幅卻只有0.22%，引發討論「高股息ETF是不是不行？」不少人還反酸「名字取這樣還敢買」、「沒台積電怎麼漲？」

原PO分析，00940首發就破發，至今未回到發行價，即便近期大盤強彈，00940表現依然冷清。長輩則建議他乾脆直接買0050或2330，質疑高股息ETF的長線吸引力。

不少網友直接點出「台灣價值不要跌就不錯了」、「00940成分股都是除息前買進的套牢股」、「沒台積電就是不會漲」。

另一派網友則認為「00940今天除息，漲不動正常」、「高股息ETF本來就是求一個『穩』字」、「月配股利相對少，優點是能避開補充保費」。

對於長線持有高股息ETF的策略，也有不少留言反酸「當初高於發行價還不跑，要抱到現在怪誰？」「買這檔不是為了獲利，是買情緒價值」、「當你了解高股息ETF運作模式後，你就知道你的錢都給別人賺走了」。

也有人認為，無論哪檔ETF，真正能拉抬的還是要靠台積電，沒有台積電的高股息ETF，績效本來就不會特別亮眼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股大盤今年高低點相差超過6,000點，大幅提高投資難度，台股ETF規模卻仍逆勢增加超過新台幣5,295億元。國泰投信總...

＊原文發文時間為8月5日 00929日前公告本月配息0.08，目前收益平準金0.97、資本平準金2.17，平準金在近一年的低配後得到一大波的填充，股價也在今天漲破18塊，有AI股助攻的929，漲幅有

高股息ETF市場熱鬧非凡，穩定的現金流使其成為投資人資產配置的核心要角。然而，隨著金管會七月新制上路，過往部分產品以收益平準金或資本利得堆砌出的高配息「幻象」正式破滅，市場迎來一場「真底氣」的考驗。究

金管會日前宣布鬆綁台股被動式ETF成分股之單一個股權重上限，從30%提高到該檔股票佔大盤的實際權重之措施，未來市值型ETF表現將能更加貼近大盤，臺灣指數公司呼應新制，於8月6日發布旗下「臺灣指數公司特

台股創波段新高，統計至8月5日，2025年來大盤上漲2.72%，連帶的台股基金績效也績效長紅，根據CMONEY統計資料顯...

