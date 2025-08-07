美股續熱 平衡型ETF攻守兼備

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

美股第二季財報陸續揭曉，微軟、Meta、Alphabet等科技巨頭財報表現亮眼，四大雲端服務供應商（CSP）紛紛上調資本支出預測，顯示AI需求依舊強勁。凱基投信表示，美股屢創新高之際，市場高檔震盪可能性也隨之升高，若投資人想參與這波由AI需求驅動的成長行情，同時又能降低市場波動性帶來的風險，建議可透過布局股債平衡型ETF，有效分散投資組合風險。

凱基美國Top股債平衡ETF基金（00980T）研究團隊表示，受惠於近年美國科技龍頭的強勢成長，近年（2021年-2024年）那斯達克的企業獲利率明顯優於S&P500，惟那斯達克掛牌公司多以科技股為主，加上多家龍頭企業積極投入AI發展，推升整體產業表現。市場預估2025年那斯達克企業獲利率達19.32%、2026年上看20.43%；相較之下，S&P 500企業2025年獲利率預期僅13.47%、2026年為14.23%。

00980T研究團隊指出，在AI發展趨勢帶動下，科技業未來相關商機依然具備高度擴張潛力。

自4月以來因關稅政策不確定性，導致美國企業整體獲利預期略為下修。隨著對等關稅影響逐步被市場消化、企業陸續釋出正面展望，上修獲利企業家數顯著回升，整體獲利年增率也同步被重新上調，反映企業具備因應關稅的調整能力，後市展望可期。

在基本面無虞下，科技產業動能依舊有撐，企業獲利成長有望持續擴大，00980T股票部位布局那斯達克指數市值前十大成分股，透過市值進行選股，追求長期投資的資本利得成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

